Соевые спагетти и салат из одуванчиков: ученые-климатологи рассказали о еде будущего

«В 2050 году наш рацион питания, вероятно, будет выглядеть по-другому, но, возможно, не так, как думают люди, — утверждает доктор Джозеф Пур, специалист по климату из Оксфордского университета. — Изменение климата будет означать, что потребуется выращивать более широкий спектр засухоустойчивых и жаростойких культур, некоторые из которых выращивали бы наши предки. Нам также нужно будет придерживаться диеты с меньшим содержанием продуктов животного происхождения, чтобы предотвратить серьезное глобальное потепление; эти продукты будут полезны для нашего здоровья и планеты».