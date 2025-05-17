Соевые спагетти и салат из одуванчиков: ученые-климатологи рассказали о еде будущего

Жареная лапша из водорослей, соевые спагетти и салат из одуванчиков: ученые-климатологи рассказали, что мы будем есть на ужин в будущем. Согласно новому отчету, такие блюда, как пастуший пирог и рыба с картофелем, скоро исчезнут из меню британских ужинов в пользу более экологичных блюд.
Ученые совместно с организацией HelloFresh спрогнозировали, что британцы будут есть всего через 10 лет, когда человечество будет бороться за то, чтобы остановить изменение климата. В меню ближайшего будущего представлены пять очень необычных блюд, в которых не будет мяса, пишет Daily Mail.
Это, например, стир-фрай с лапшой, приготовленной из ламинарии (разновидности бурых водорослей), а также «фрикадельки» из грибов на подушке из сорго. Также к салату из одуванчиков подают тефф галет — французский пирог с тефом, очень питательным древним злаком. Спагетти будущего будут приготовлены из соевого белка, а рамен — с темпе, альтернативным белком, получаемым из ферментированных соевых бобов.
Эксперты говорят, что мы увидим эти блюда в ближайшие 10 лет или около того, но к 2050 году они войдут в моду и будут широко использоваться в домашних условиях.
Во всех пяти блюдах не содержится мяса и очень мало сыра, которые, как показывают исследования, являются основными источниками выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, отмечает Daily Mail. Многие культуры, используемые в этих блюдах, при выращивании выделяют минимум вредных веществ в атмосферу. Но другие особенно термостойки, что делает их хорошо подходящими для выращивания в условиях высоких температур.
«В 2050 году наш рацион питания, вероятно, будет выглядеть по-другому, но, возможно, не так, как думают люди, — утверждает доктор Джозеф Пур, специалист по климату из Оксфордского университета. — Изменение климата будет означать, что потребуется выращивать более широкий спектр засухоустойчивых и жаростойких культур, некоторые из которых выращивали бы наши предки. Нам также нужно будет придерживаться диеты с меньшим содержанием продуктов животного происхождения, чтобы предотвратить серьезное глобальное потепление; эти продукты будут полезны для нашего здоровья и планеты».
Эксперты считают, что популярные продукты будущего будут разделены на четыре категории: местные культуры Великобритании, поглотители парниковых газов, андские и африканские культуры и «экзотические» продукты местного производства. Местные культуры Великобритании включают листья салата и цветы, такие как щавель, рябина и жирная курица, а также зерновые и семечки, такие как гречиха, рожь и рыжик. Когда-то они были частью традиционной британской диеты, но за последние 50 лет исчезли из меню.
Поглотители парниковых газов включают древесные культуры, такие как орехи, цитрусовые и оливки, которые удаляют парниковые газы из воздуха, а также мидии и устрицы, которые поглощают углерод в своих раковинах. Другие поглощающие углерод ингредиенты, которые станут более распространенными в нашем рационе, включают морские водоросли, являющиеся основным продуктом многих азиатских кухонь, и съедобные кактусы, которые можно использовать во всем — от тако до джема.
Между тем, андские и африканские культуры в значительной степени приспособлены к непредсказуемому климату и в ближайшие годы станут постоянным блюдом на наших столах, утверждает Daily Mail. Кивича и каньихуа, два андских родственника киноа, а также тефф и фонио, африканские «просяные» злаки, вероятно, станут новыми «суперзернами». Между тем, бобы бамбара и марама вскоре могут составить конкуренцию чечевице, нуту и фасоли обыкновенной за место в привычных рагу.
И, наконец, «экзотические» продукты, которые раньше выращивались за границей, будут выращиваться и в Великобритании, во многом благодаря более высоким температурам. В качестве примеров можно привести авокадо, а также твердую пшеницу (используемую для приготовления макарон), соевые бобы, нут, бамию и цитрусовые.
«В будущем мы можем ожидать многочисленных изменений в нашем образе жизни и питании, — говорит доктор Моргейн Гэй, футуролог, занимающийся вопросами питания, участвующий в новом исследовании. — Несмотря на все изменения в том, как и что мы едим, совместное приготовление пищи останется важным способом общения с нашими чувствами, друзьями и семьей, а также с миром природы. Искусственный интеллект не сможет заменить радость от домашней трапезы с людьми, которых мы любим».