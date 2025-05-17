В Госдуме раскрыли, насколько вырастут цены на ЖКХ в 2025 году: чего ждать россиянам

Тему жилищно-коммунальных услуг парламентарий затронул во время форума «Россия — Исламский мир» в Казани. Там он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что усредненный показатель индексации ЖКХ в 2025 году составляет 11,9%. Причем в одних регионах он может быть даже ниже, а в других — наоборот, выше. Все зависит от решений комитетов субъектов РФ.