В Госдуме раскрыли, насколько вырастут цены на ЖКХ в 2025 году: чего ждать россиянам

В 2025 году тарифы ЖКХ возрастут в среднем на 11,9%. Однако в зависимости от региона показатели могут отличаться. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Его слова передает ТАСС.
Тему жилищно-коммунальных услуг парламентарий затронул во время форума «Россия — Исламский мир» в Казани. Там он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что усредненный показатель индексации ЖКХ в 2025 году составляет 11,9%. Причем в одних регионах он может быть даже ниже, а в других — наоборот, выше. Все зависит от решений комитетов субъектов РФ.
«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения — это 11,9%», — сказал Кошелев.
Он также объяснил, что рост тарифов ЖКХ связан с уровнем инфляции в России, а также необходимости модернизировать соответствующую инфраструктуру.
Ранее похожую точку зрения выражала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Она подчеркивала, что стоимость ЖКХ может вырасти сразу до 15 процентов. Все из-за проходящей сейчас масштабной реформы. Она предполагает улучшение коммунальных сетей и повышение качества услуг за счет индексации тарифов.