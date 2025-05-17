В Красноярском крае бывшая жена бойца СВО получила срок за незаконно оформленные выплаты

Женщина незаконно получила 3,5 млн рублей за погибшего на СВО экс-мужа.
В Лесосибирске осуждена женщина, которая незаконно получила 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации за погибшего на специальной военной операции (СВО) бывшего супруга. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
По данным следствия, 34-летняя жительница поселка Стрелка, разведенная со своим мужем еще в 2014 году, но спустя годы воспользовалась трагической ситуацией для личной выгоды. Ее бывший супруг был призван на службу по частичной мобилизации и отправлен в зону СВО в качестве стрелка-оператора десантно-штурмового взвода.
Мужчина погиб в июле 2023 года. Его бывшая супруга, зная о компенсации женам погибших бойцов, решила подать документы на получение социальных выплат. «Убитая горем вдова» использовала ложные сведения о том, что они все еще состоят в зарегистрированном браке.
Однако махинация вскрылась — вскоре в военкомате выяснили, что пара давно развелась. В результате против женщины было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Хотя обвиняемая не признала свою вину, она все же возместила причиненный государству ущерб. В свое оправдание женщина утверждала, что до самой смерти супруг продолжал называть ее своей женой, и считала этого факта достаточным для получения выплат.
Суд, рассмотрев дело, приговорил обвиняемую к 4,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года.
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