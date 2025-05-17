На бывшем полигоне НКВД в Бутово состоится молебен памяти жертв репрессий

Он напомнил, что из почти 21 тысячи расстрелянных на полигоне только около шести тысяч не были позже реабилитированы. «Еще в советское время решением Верховного совета были реабилитированы репрессированные по политическим статьям, кому выносила смертный приговор “тройка” НКВД. Большинство из расстрелянных в Бутово тоже были приговорены “тройками” — то есть фактически без суда, никакого состязательного правосудия не было. Более того, была страшная спешка и по многим делам документы — протоколы допросов и другие бумаги “следствия” оформляли уже после расстрелов. Сотрудников не хватало, в “тройки” привлекали пожарных, делопроизводителей, сотрудников ЖЭКа. Поэтому в документах много ошибок», — пояснил священник.