Кубок губернатора по хоккею пройдет в Самаре с 8-го по 10 августа

Это будет предсезонный турнир с четырьмя коллективами. Три команды уже подтвердили свое участие.
Как стало известно «МК в Самаре», в столице 63-го региона с 8-го по 10 августа нынешнего года пройдет Кубок губернатора по хоккею (12+). К нему присоединятся местный ЦСК ВВС, пензенский «Дизель» и «Южный Урал» из Орска. Возможно, тульский АКМ.
Все клубы участвуют в ВХЛ. В минувшем сезоне не смогли пробиться в плей-офф. Заняли 28-е, 22-е, 25-е и 17-е места соответственно.
На днях в Тольятти прошла пресс-конференция с участием нового руководства ХК «Лада». Обсуждали в том числе будущее основы, самарских «летчиков» и местной молодежки.
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