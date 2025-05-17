Кубок губернатора по хоккею пройдет в Самаре с 8-го по 10 августа

Как стало известно «МК в Самаре», в столице 63-го региона с 8-го по 10 августа нынешнего года пройдет Кубок губернатора по хоккею (12+). К нему присоединятся местный ЦСК ВВС, пензенский «Дизель» и «Южный Урал» из Орска. Возможно, тульский АКМ.