На Землю обрушилась очередная магнитная буря

По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, во всем виноват солнечный ветер, который сейчас вырывается из корональных дыр на поверхности звезды.
В результате солнечный ветер изменил конфигурацию компонентов межпланетного магнитного поля, из-за чего после 02:00 (по времени Астаны) на Земле были зафиксированы слабые возмущения магнитосферы. После 05:00 (по времени Астаны) эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2.
Как отметил синоптик, Земля будет находиться в потоке быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно. Из-за этого 17 мая и в ближайшие двое суток магнитное поле планеты продолжит находиться в возмущенном состоянии. При этом процесс будет сопровождаться магнитными бурями преимущественно слабой мощности.