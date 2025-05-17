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На Землю обрушилась очередная магнитная буря

Магнитная буря средней мощности началась на Земле в ночь на 17 мая 2025 года. Она продлится почти три дня, сообщает Zakon.kz.

Источник: wikimedia/NASA

По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, во всем виноват солнечный ветер, который сейчас вырывается из корональных дыр на поверхности звезды.

В результате солнечный ветер изменил конфигурацию компонентов межпланетного магнитного поля, из-за чего после 02:00 (по времени Астаны) на Земле были зафиксированы слабые возмущения магнитосферы. После 05:00 (по времени Астаны) эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2.

пояснил специалист

Как отметил синоптик, Земля будет находиться в потоке быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно. Из-за этого 17 мая и в ближайшие двое суток магнитное поле планеты продолжит находиться в возмущенном состоянии. При этом процесс будет сопровождаться магнитными бурями преимущественно слабой мощности.