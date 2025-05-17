На Землю обрушилась очередная магнитная буря

В результате солнечный ветер изменил конфигурацию компонентов межпланетного магнитного поля, из-за чего после 02:00 (по времени Астаны) на Земле были зафиксированы слабые возмущения магнитосферы. После 05:00 (по времени Астаны) эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2.