Тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут почти на 12%

Кроме того, депутат отметил, что увеличение тарифов связано с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Ранее в Госдуме уже сообщали, что с 1 июля 2025 года тарифы на ЖКХ по всей стране будут проиндексированы в среднем на 11,9%, а максимальный предел повышения установлен на этом же уровне и на 2025 год. Решение о росте тарифов связано с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры и уровнем инфляции, при этом конкретные параметры индексации определяются региональными властями в рамках, утвержденных федеральным правительством.