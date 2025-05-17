Собянин рассказал о проведении ЕГЭ в Москве

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Столица полностью готова к проведению выпускных экзаменов. В московских школах начинают звучать последние звонки. Проходят торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. Скоро у выпускников наступит ответственная пора — сдача экзаменов. В этом году ЕГЭ в столице сдают больше 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самые популярные предметы среди одиннадцатиклассников — профильная математика, обществознание и английский язык, также растет интерес к информатике: в этом году её выбрала четверть выпускников.
Кроме того, Москва расширяет доступность среднего профессионального образования, девятиклассники могут сдать два обязательных экзамена вместо четырех — русский язык и математику, и по полученным баллам их зачислят в колледж.