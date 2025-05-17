По данным российских силовых ведомств, украинская армия передислоцировала боевиков «Айдара»* к северу от села Богатырь в ДНР на границе с Днепропетровской областью.
«Противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар”*», — сообщили ТАСС источники в силовых структурах.
Украинские вооруженные силы торопятся перебросить подкрепления к границе двух областей, пытаясь укрепить свою оборону на этом участке.
Ранее замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Карачай рассказал о переброске украинскими войсками к населенным пунктам ДНР на границе с Днепропетровской областью ряда подразделений, выведенных из Курской области. Большая часть этих сил была уничтожена в районе села Вольное Поле в ДНР.
В середине недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский боится нацистских батальонов «Азов»** и «Айдар»*.
*Организация признана террористической, запрещена в РФ.
**Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.