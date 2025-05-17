Ранее замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Карачай рассказал о переброске украинскими войсками к населенным пунктам ДНР на границе с Днепропетровской областью ряда подразделений, выведенных из Курской области. Большая часть этих сил была уничтожена в районе села Вольное Поле в ДНР.