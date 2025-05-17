Подросток из Уфы разбился на мопеде

Сегодня, 17 мая, в Уфе в 5 часов утра на улице Благоварская, напротив дома № 26, 15-летний подросток наехал на бордюр, а затем врезался в кирпичное здание.
По информации Госавтоинспекции Уфы, подросток получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. Мопед был помещен на специализированную стоянку. В настоящее время проводится административное расследование.
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