Тоска, измена и детская травма: Психолог назвала неочевидные причины лишнего веса

Собеседница радио Sputnik полагает, что любая диета заканчивается срывом, а поход в спортзал — апатией и бессилием, после чего бывает трудно подняться с дивана. Также причиной изменения веса может быть тревога, а ещё на организм влияют скука, выгорание и апатия. Человек может начать много есть или же ограничивать себя изнуряющими диетами в состоянии тоски или горя, особенно если он переживает тяжелый опыт потери и не может с ним справиться.