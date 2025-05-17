В Тайшетский и Нижнеудинский районы прибыл Владимир Читоркин

В Тайшетсом лесничестве с начала пожароопасного периода потушили 18 лесных пожаров, что на один пожар больше, чем за аналогичный период 2024 года. Они прошли 168,6 гектара — в 4,5 раза меньше, чем в прошлом году. Все возгорания ликвидировали в первые сутки после обнаружения.