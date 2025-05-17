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В Тайшетский и Нижнеудинский районы прибыл Владимир Читоркин

Зампред правительства Иркутской области Владимир Читоркин прибыл с рабочей поездкой в Нижнеудинсий и Тайшетский районы.

Источник: Соцсети

Он проведёт проверку прохождения пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

В Тайшетсом лесничестве с начала пожароопасного периода потушили 18 лесных пожаров, что на один пожар больше, чем за аналогичный период 2024 года. Они прошли 168,6 гектара — в 4,5 раза меньше, чем в прошлом году. Все возгорания ликвидировали в первые сутки после обнаружения.

В лесничестве установлено 10 видеокамер, которые видят 364 780 гектаров. Их установка показала свою эффективность.

Владимир Читоркин также осмотрел лесопожарные станции I и II типа. В Нижнеудинском районе ему показали авиаотделение. Пожароопасный период здесь начался с 7 апреля. За это время произошло 16 пожаров, которые прошли 594 гектара. Все они также были потушены в первые сутки.