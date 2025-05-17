Ученые занялись секретами «странного» мумифицированного существа с похожими на человеческие руками

Теории об истинной принадлежности животного возникали разные, отмечает Daily Mail. После того, как останки были обнаружены в 2018 году, один эксперт предположил, что это мог быть опоссум. «Я так не думала, — комментирует Карталес. — И вот мы выдвинули кучу идей о том, что бы это могло быть. Мы выдвинули несколько вариантов: “может быть, это собака, может быть, это кошка”, но енот даже не попал в список. И теперь у меня есть очень сильное предчувствие. В настоящее время мумия подверглась рентгеновскому исследованию, и ее скелет сравнили с другими известными видами. Используя учебник, мы быстро исключили таких основных кандидатов, как собака, кошка и крыса. Енот хорошо подходил, но без стоматологического сравнения трудно быть уверенным».