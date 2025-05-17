Ученые занялись секретами «странного» мумифицированного существа с похожими на человеческие руками

Ученые изучают загадочное существо с руками, похожими на человеческие, которое было найдено в мумифицированном состоянии в историческом здании, но никто до конца не уверен, что это за существо. Мумия, получившая прозвище Капакабра, была найдена в Мичиганском государственном университете в американском городе Ист-Лансинг во время ремонта.
Хотя с тех пор странное существо стало талисманом университетской археологической программы (CAP), его истинная личность остается неизвестной, пишет Daily Mail. Сейчас аспирантка Джерил Карталес, получившая степень магистра в Шотландском университете Данди, работает над разгадкой этой тайны.
Она рассказывает, что это существо размером примерно с небольшую кошку, и у него очень длинный, тонкий хвост, который сочетается с кошачьими чертами лица: "Но у него очень похожие на человеческие руки. У него пять пальцев, ногти и все остальное — он выглядит почти как гуманоид. Оно покрыто очень тонким слоем ткани, но все это очень тонко — на ощупь похоже на старую пергаментную бумагу. У него сохранились нос и уши, но они сильно высохли.
Это существо сравнивают с мифической чупакаброй — кровососущим криптидом из американского фольклора. Отсюда и прозвище «капакабра», перекликающееся с инициалами CAP, поясняет Daily Mail. И, как и его печально известный тезка, это животное окутано тайной. На данный момент неизвестен даже его возраст, хотя он не может быть старше 1889 года, когда было построено здание.
«Это существо сильно мумифицировалось, — сказала Джерил Карталес, изучающая судебную антропологию. — Интересно то, что оно могло пролежать там месяц, а могло и 50 лет, мы точно не знаем. Теоретически, я думаю, мы могли бы попробовать провести радиоуглеродный анализ, но само здание недостаточно старое, чтобы оно того стоило».
Теории об истинной принадлежности животного возникали разные, отмечает Daily Mail. После того, как останки были обнаружены в 2018 году, один эксперт предположил, что это мог быть опоссум. «Я так не думала, — комментирует Карталес. — И вот мы выдвинули кучу идей о том, что бы это могло быть. Мы выдвинули несколько вариантов: “может быть, это собака, может быть, это кошка”, но енот даже не попал в список. И теперь у меня есть очень сильное предчувствие. В настоящее время мумия подверглась рентгеновскому исследованию, и ее скелет сравнили с другими известными видами. Используя учебник, мы быстро исключили таких основных кандидатов, как собака, кошка и крыса. Енот хорошо подходил, но без стоматологического сравнения трудно быть уверенным».
Джерил Карталес продолжает: «У енота такая же общая форма черепа и такая же форма морды. Но в учебнике по остеологии нет хороших изображений зубных рядов енота, потому что в их примере он был беззубым. Итак, я пытаюсь найти пример енота, который я мог бы использовать для идентификации животного по его зубам. Это следующий шаг».
Аспирантка считает, что существо, возможно, проникло в здание через воздуховод, попало в ловушку и со временем мумифицировалось: «Мумификация происходит в очень сухих условиях. Если бы оно было найдено рядом с вентиляционным каналом, который, как мне кажется, является наиболее доступным местом для животного, чтобы проникнуть внутрь снаружи, то это означало бы регулярное поступление теплого сухого воздуха, особенно в холодные месяцы. На мой взгляд, это наиболее вероятное объяснение. А летом здесь становится очень жарко и влажно. Но если вы находитесь под защитой здания, и особенно в какой-то системе воздуховодов, то на самом деле это просто сухие и жаркие условия, которые идеально подходят для мумификации».
Как бы то ни было, пока Джерил Карталес считает, что енот — лучший кандидат для разгадки тайны «капакабры». Она добавила: «Я ученый, я никогда не буду утверждать что-либо на 100 процентов. На данный момент я бы сказала, что примерно на 75 процентов уверена, что это енот, но мне нужно закончить остальную часть моего анализа».