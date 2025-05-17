Напавшему на писателя Салмана Рушди мужчине вынесли приговор

Американский суд присяжных вынес приговор мужчине, который обвиняется в нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Об этом рассказали в New York Post.
Инцидент произошел в августе 2022 года в штате Нью-Йорк. Через день полиция штата арестовала мужчину, напавшего на британского писателя.
Имя преступника — Хади Матар, он из штата Нью-Джерси. Во время атаки мужчина ранил писателя несколько раз.
В результате произошедшего Рушди ослеп на один глаз, врачи не смогли этого предотвратить.
— Безумный фанатик был приговорен в пятницу к максимальному сроку в 25 лет тюрьмы, — отметили в издании.
Рушди является британский прозаиком, критиком, публицистом и членом Королевского литературного общества Великобритании. Самый известный роман писателя — «Дети полуночи», за который он получил Букеровскую премию.
Недавно британский публицист сообщил, что восстановился после тяжелых травм, полученных при нападении на него в США. В связи с уроном писателю пока нелегко дается набор текстов на клавиатуре, но он старается восстановить этот навык.