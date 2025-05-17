Сотрудник НАСА украл лунные камни миссии «Аполлон» ради секса и денег

В 2002 году Тэд Робертс привлек свою подругу Тиффани Фаулер (которая в то время также была стажером НАСА) и другую стажерку по имени Шай Сор, чтобы они помогли ему проникнуть в Космический центр Джонсона и украсть 17 фунтов (7,7 кг) лунных камней на сумму до 21 миллиона долларов, пишет Daily Mail.