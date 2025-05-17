Сотрудник НАСА украл лунные камни миссии «Аполлон» ради секса и денег

Сотрудник НАСА украл лунные камни из «Аполлона» ради весьма необычного дела. Тэд Робертс был 25-летним стажером в Космическом центре имени Джонсона НАСА, когда пообещал подарить своей девушке Луну. Но, в отличие от многих молодых влюбленных до него, он действительно выполнил это обещание.
В 2002 году Тэд Робертс привлек свою подругу Тиффани Фаулер (которая в то время также была стажером НАСА) и другую стажерку по имени Шай Сор, чтобы они помогли ему проникнуть в Космический центр Джонсона и украсть 17 фунтов (7,7 кг) лунных камней на сумму до 21 миллиона долларов, пишет Daily Mail.
Преступное сообщество, именуемое в просторечии шайкой, использовало свои удостоверения личности НАСА, чтобы проникнуть на объект в нерабочее время и унести 600-килограммовый сейф с лунными камнями, которые привозили с каждой миссии «Аполлон».
Но то, что Тэд Робертс и Тиффани Фаулер сделали дальше, было еще более шокирующим, констатирует Daily Mail. Сразу после ограбления пара разбросала лунные камни по кровати Робертса и занялась сексом прямо на них.
Недавно эта история всплыла в соцсети, где один из пользователей написал: «Первый мужчина, который сказал “я подарю тебе луну” и сделал это. Настоящий парень, приятель!!!'
Каким бы диким это ни казалось сейчас, этот трюк вызвал международный розыск после того, как группа попыталась продать украденные образцы онлайн по высокой цене, и Робертс в итоге отсидел 10 лет в тюрьме.
Следуя романтическому порыву, Робертс и его сообщники выставили лунные камни на продажу по цене от 2000 до 8000 долларов за грамм на веб-сайте минералогического клуба Антверпена в Бельгии.
Бельгийский коллекционер камней заметил публикацию в Интернете и связался с ФБР, которое разработало план поимки воров. Агенты попросили коллекционера отправить электронное письмо стажерам, которые выставили камни на продажу под псевдонимом «Орб Робинсон», и сообщить, что он заинтересован в их покупке.
Четвертый сообщник криминального трио — Гордон Макуортер — разместил онлайн-объявление и переписывался с коллекционером.
«Свяжитесь с моими братом и невесткой в Пенсильвании, чтобы договориться о встрече», — написал коллекционер. Но эти предполагаемые американские родственники на самом деле были агентами ФБР под прикрытием.
Жулики договорились встретиться с «покупателями» в итальянском ресторане в Орландо, штат Флорида, 20 июля 2002 года. Когда Робертс, Макуортер и Фаулер пришли на встречу, Робертс сказал: «Я просто надеюсь, что у вас с собой нет прослушки».
Агент ФБР Линн Биллингс, которая сидела напротив него в ресторане, на самом деле была с прослушкой.
«Я думаю, они пытаются меня обмануть. Знаете, просто поймайте меня», — эти слова Робертса были записаны на пленку.
Но, несмотря на его подозрения, аудиозаписи встречи свидетельствуют о том, что Робертс и его сообщники полностью поддались на уловку ФБР.
Все трое казались взволнованными, а Макуортер пошутил, что дал официантке 30 долларов на чай, просто чтобы порадовать ее. Робертс сказал, что был так взволнован, что не смог доесть блюдо, и предложил его Фаулер.
Затем Биллингс и ее напарник отправились с ворами обратно в гостиничный номер, где они хранили украденные лунные камни. Агенты арестовали их на месте.
Шай Сор была арестована в Хьюстоне, штат Техас, позже в тот же день. По иронии судьбы, это была 33-я годовщина высадки «Аполлона-11» на Луну.
Робертс, Фаулер и Сор признали себя виновными в сговоре с целью совершения кражи и межгосударственной перевозки похищенного имущества.
29 октября 2003 года Робертс был приговорен к более чем восьми годам тюремного заключения за свою ведущую роль в похищении лунного камня и за кражу костей динозавров из музея штата Юта. Эти окаменелости были обнаружены во время обыска ФБР в его доме.
Фаулер и Сор были приговорены к 180 дням домашнего ареста и 150 часам общественных работ, в то время как Макуортер получил шесть лет тюремного заключения.
Лунные камни, которые Робертс и его коллеги украли из НАСА, оказались бесполезными с научной точки зрения из-за загрязнения, отмечает Daily Mail. Горе-стажеры также уничтожили рукописные заметки ученого НАСА, составленные за три десятилетия и хранившиеся в сейфе.
Робертс был освобожден из тюрьмы в начале 2008 года и с тех пор стал физиком-теоретиком, философом физики и писателем. В 2011 году в интервью NBC News его спросили, каково это — иметь в своем распоряжении украденные лунные камни.
«Я, как и многие другие, испытываю благоговейный трепет, когда размышляю о том, как эти скалы демонстрируют безграничный потенциал человечества, — сказал Робертс. — Но этот трепет живет не в этих камнях. Он принадлежит всем нам. По опыту могу сказать, что есть более подходящие и продуктивные способы встретиться лицом к лицу с нашей великолепной незначительностью, чем украсть кусочек Луны».
«Что бы вы ни делали, не повторяйте моих ошибок», — добавил он.