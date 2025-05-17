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В Дзержинском районе Волгограда потравят комаров

Специалисты обрабатывают от личинок комаров водоемы.

В Волгограде продолжается обработка прибрежных зон от комаров. От того, насколько качественно ее проведут, будет зависеть, насколько массовым будет нашествие насекомых. Комары, в отличие от мошки, не просто нервируют, а представляют опасность для людей, распространяя лихорадку Западного Нила и другие инфекции. В регионе обработка началась еще в апреле, а в ближайшие дни специалисты в белых костюмах химзащиты приедут на водоемы Дзержинского района Волгограда, сообщает облздрав.

Ранее комаров уже потравили в южных районах Волгограда, обработали и всю территорию Мамаева кургана. В области работы развернулись в прибрежных зонах 151 водоема. В Волгограде дезинсекцию проведут на 110 водоемах, в Волжском — на 10. На острове Сарпинском обработали 31 озеро и ерик.

Напомним, из-за холодов в начале мая прилет комаров и мошки в этом году начнется немного позже обычных дат, досаждать волгоградцам насекомые начнут уже скоро. Когда ждать мошку и как много ее будет, спрогнозировал ученый из Волгограда.