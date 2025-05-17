В Дзержинском районе Волгограда потравят комаров

В Волгограде продолжается обработка прибрежных зон от комаров. От того, насколько качественно ее проведут, будет зависеть, насколько массовым будет нашествие насекомых. Комары, в отличие от мошки, не просто нервируют, а представляют опасность для людей, распространяя лихорадку Западного Нила и другие инфекции. В регионе обработка началась еще в апреле, а в ближайшие дни специалисты в белых костюмах химзащиты приедут на водоемы Дзержинского района Волгограда, сообщает облздрав.