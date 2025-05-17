C тремя популярными специями связали смертельный риск для миллионов людей

Три популярные в быту специи, используемые во всем, от тортов до карри, могут сделать бесполезными жизненно важные лекарства, предупреждают эксперты. Корица, куркума и имбирь, которые, как говорят, естественным образом уменьшают воспаление и укрепляют иммунную систему, могут влиять на то, как организм усваивает целый ряд лекарств, в том числе те, которые используются для лечения высокого кровяного давления, диабета и распространенных инфекций.
Недавнее исследование показало, что основное соединение корицы, циннамальдегид, который придает пряности ее неповторимый запах и вкус, также активирует рецепторы, которые заставляют организм гораздо быстрее перерабатывать лекарства, снижая их эффективность.
В то время как люди, посыпающие овсянку корицей, должны быть в безопасности, люди, принимающие добавки с корицей, могут подвергаться риску, пишет Daily Mail.
«Чрезмерное потребление может привести к быстрому выведению рецептурного лекарства из организма, а это может привести к снижению эффективности лекарства», — объяснила ученый Шабана Хан.
Исследования показали, что при приеме некоторых лекарств, таких как препараты для разжижения крови, ускоренный метаболизм, стимулируемый корицей, может усилить действие препарата.
По словам профессора Дипы Камдар, фармацевта из Кингстонского университета, в случае с аспирином и варфарином это означает риск потенциально смертельного кровотечения.
Теперь эксперты говорят, что тип корицы также имеет значение. По словам доктора Камдара, «настоящая» корица, более дорогая разновидность специи, происходящей из Шри-Ланки, обладает целым рядом полезных свойств для здоровья: она богата антиоксидантами, оказывает противовоспалительное действие, помогает регулировать уровень сахара в крови и даже снижает риск сердечных заболеваний.
Однако кора корицы, которую обычно можно найти в супермаркетах, содержит большое количество кумарина, который в больших дозах может вызвать повреждение печени, отмечает Daily Mail.
Исследования также показывают, что корица может взаимодействовать с другими лекарствами, такими как статины и антидепрессанты, делая их более сильными или менее эффективными.
Еще одним продуктом домашнего обихода с неблагоприятными побочными эффектами является куркума, которая ранее была связана с печеночной недостаточностью. Куркуму издавна хвалили за ее противовоспалительные свойства, которые содержатся во всем, от коктейлей для укрепления иммунитета до карри.
«Есть доказательства того, что куркумин (активный ингредиент куркумы) может влиять на метаболизм некоторых лекарств, воздействуя на ферменты печени, которые перерабатывают лекарства», — поясняет профессор Камдар.
Куркумин — это соединение, которое естественным образом содержится в куркуме и придает ей ярко-желтый цвет, пишет Daily Mail.
Профессор Камдар продолжает: «Это означает, что куркумин потенциально может взаимодействовать с антидепрессантами, лекарствами от артериального давления, химиотерапевтическими препаратами и некоторыми антибиотиками».
В крайних случаях высокие дозы куркумина, принимаемые вместе с черным перцем, который помогает организму усваивать специи, приводят к серьезным повреждениям печени.
В исследовании, опубликованном в American Journal of Medicine, исследователи изучили случаи повреждения печени, связанные с куркумой, зарегистрированные в США в период с 2004 по 2022 год. Ученые обнаружили 10 случаев поражения печени, вызванного употреблением специи. Пять человек были госпитализированы, а один человек умер от острой печеночной недостаточности. У 62-летней женщины в анамнезе не было заболеваний печени, и она принимала экстракт корня куркумы от артрита. Она также принимала сильное обезболивающее, противоотечное средство для носа от аллергии и другие поливитамины, включая имбирь и витамин D. После приема куркумы один раз в день в течение 14 месяцев у нее появились усталость и тошнота, а затем желтуха. Бедолага прекратила принимать добавку, но ее симптомы не улучшились, и ей была назначена пересадка печени. Она умерла через пять недель после появления симптомов, пишет Daily Mail. Врачи пришли к выводу, что печеночная недостаточность, вероятно, была вызвана куркумой, которая могла взаимодействовать с другими лекарствами, которые она принимала.
Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает, что прием растительных добавок может вызвать неожиданные побочные эффекты у других лекарств.
Профессор Камдар также предполагает, что, поскольку было обнаружено, что куркума снижает уровень сахара в крови у животных, она может оказывать такое же действие и на людей. «Это означает, что она может усиливать действие антидиабетических препаратов или инсулина. Кроме того, было доказано, что куркума снижает кровяное давление, что в сочетании с лекарствами от артериального давления может привести к чрезмерному снижению», — поясняет фармацевт. Однако она подчеркнула, что как и в случае с корицей, эти эффекты чаще всего связаны с приемом больших доз добавок, а не небольших количеств, используемых в пищу.
Имбирь — еще одна распространенная пряность, известная своим противотошным и противовоспалительным действием. Но профессор Камдар предупреждает, что содержащиеся в нем активные вещества могут влиять на способность организма усваивать лекарства. Некоторые исследования показывают, что высокие дозы имбиря могут снижать уровень сахара в крови, потенциально усиливая эффективность лекарств от диабета, что может привести к смертельной гипогликемии. Имбирь также может слегка разжижать кровь, добавляет доктор Камдар: «Если вы принимаете лекарства, особенно препараты для разжижения крови, лекарства от диабета или химиотерапевтические препараты, стоит проконсультироваться со своим врачом или фармацевтом, прежде чем начинать принимать какие-либо новые растительные добавки».
«Но для большинства людей использование специй в обычных кулинарных количествах безопасно», — отмечает эксперт, призывая проявлять осторожность при приеме любых растительных добавок в больших дозах.
По данным британской Национальной службы здравоохранения, ежегодно около 350 000 человек получают препараты, разжижающие кровь, что подвергает миллионы людей, принимающих это лекарство наряду с травяными добавками, риску потенциально смертельного кровотечения. Число людей, принимающих антикоагулянты, будет расти в связи с масштабными усилиями Национальной службы здравоохранения по быстрому расширению их применения для предотвращения смертельных исходов от инсульта.
Однако доктор Камдар предупреждает, что регулярный прием этих специй в больших дозах наряду с отпускаемыми по рецепту лекарствами может иметь потенциально опасные для жизни побочные эффекты.