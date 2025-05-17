C тремя популярными специями связали смертельный риск для миллионов людей

В исследовании, опубликованном в American Journal of Medicine, исследователи изучили случаи повреждения печени, связанные с куркумой, зарегистрированные в США в период с 2004 по 2022 год. Ученые обнаружили 10 случаев поражения печени, вызванного употреблением специи. Пять человек были госпитализированы, а один человек умер от острой печеночной недостаточности. У 62-летней женщины в анамнезе не было заболеваний печени, и она принимала экстракт корня куркумы от артрита. Она также принимала сильное обезболивающее, противоотечное средство для носа от аллергии и другие поливитамины, включая имбирь и витамин D. После приема куркумы один раз в день в течение 14 месяцев у нее появились усталость и тошнота, а затем желтуха. Бедолага прекратила принимать добавку, но ее симптомы не улучшились, и ей была назначена пересадка печени. Она умерла через пять недель после появления симптомов, пишет Daily Mail. Врачи пришли к выводу, что печеночная недостаточность, вероятно, была вызвана куркумой, которая могла взаимодействовать с другими лекарствами, которые она принимала.