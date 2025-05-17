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Разбил окно кулаком: двое водителей не поделили дорогу во Владивостоке

Конфликт между водителями спровоцировал ДТП во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня на улице Майора Филипова во Владивостоке произошла стычка между двумя водителями. Мужчина разбил окно чужого авто, но и ответ женщины не заставил себя долго ждать.

Видео с места происшествия распространилось в местных соцсетях. Все началось с того, что мужчина перегородил выезд женщине-водителю. Видимо, уверенный в своей правоте, он подошел к окну серой машины и начал дергать ручку двери, а затем ударил в стекло кулаком, отчего оно разбилось внутрь салона.

Как только агрессор начал отходить, автоледи вдавила педаль газа в пол и врезалась в переднюю часть бирюзовой машины. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.

Ранее «КП» писала об автомобильном конфликте, произошедшем на дорогах Владивостока. В тот раз одна из сторон вооружилась молотком.