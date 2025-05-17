Разбил окно кулаком: двое водителей не поделили дорогу во Владивостоке

Сегодня на улице Майора Филипова во Владивостоке произошла стычка между двумя водителями. Мужчина разбил окно чужого авто, но и ответ женщины не заставил себя долго ждать.
Видео с места происшествия распространилось в местных соцсетях. Все началось с того, что мужчина перегородил выезд женщине-водителю. Видимо, уверенный в своей правоте, он подошел к окну серой машины и начал дергать ручку двери, а затем ударил в стекло кулаком, отчего оно разбилось внутрь салона.
Как только агрессор начал отходить, автоледи вдавила педаль газа в пол и врезалась в переднюю часть бирюзовой машины. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.
Ранее «КП» писала об автомобильном конфликте, произошедшем на дорогах Владивостока. В тот раз одна из сторон вооружилась молотком.