Разбил окно кулаком: двое водителей не поделили дорогу во Владивостоке

Видео с места происшествия распространилось в местных соцсетях. Все началось с того, что мужчина перегородил выезд женщине-водителю. Видимо, уверенный в своей правоте, он подошел к окну серой машины и начал дергать ручку двери, а затем ударил в стекло кулаком, отчего оно разбилось внутрь салона.