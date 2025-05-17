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В Узбекистане разрешили ездить по выделенным полосам в ночное время — постановление

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане разрешили движение всех транспортных средств по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, с 23.00 до 6.00.

Источник: Sputnik.uz

Соответствующее постановление издало правительство республики. Изменения вступили в силу со дня подписания документа — с 15 мая, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

До этого времени движение других транспортных средств по полосам, обозначенным буквой «А», было запрещено запрещено.

В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде.

Отмечается, что это должно помочь создать водителям дополнительные удобства. В частности, с 23.00 до 6.00 движение по этим полосам не будет считаться нарушением, поскольку все автобусы завершают свои маршруты к 23.00.

Учитывая, что почти все автобусные маршруты завершают работу после 23.00, и в целях создания дополнительных удобств, с этого времени и до 6.00 утра движение по таким полосам для других транспортных средств будет разрешено и не будет считаться нарушением.

отметил пресс-секретарь президента

Кроме того, согласно постановлению, с 1 июня текущего года не допускается фиксирование нарушений, связанных с наездом на дорожную разметку с помощью специализированных автоматизированных средств фото- и видеофиксации.

Нарушения ПДД в Узбекистане с 1 июня начнут оценивать по штрафным баллам.

Исключением является стоп-линия (дорожный знак 5.33).

Если водитель наедет на дорожную разметку, это нарушение не будет автоматически зафиксировано радаром или видеокамерой, а значит не повлечет автоматического штрафа.

пояснил Асадов

Однако если такое нарушение выявит сотрудник ДПС, оно будет оформлено в установленном порядке.