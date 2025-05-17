Американский телеведущий рассказал о жившей на Земле древней расе людей-гигантов

Коди Такер, известный своими видеороликами о вирусной истории и поп-культуре, задался вопросом, почему этих гигантов до сих пор нет в живых. Это навело Рогана на мысль, что в далеком прошлом гиганты вымерли после некоего глобального катаклизма, в результате которого у них не осталось достаточного количества пищи для выживания. «Если ты такой большой, тебе нужно много есть», — объяснил Роган.