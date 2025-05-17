Американский телеведущий рассказал о жившей на Земле древней расе людей-гигантов

Известный американский телеведущий и автор подкаста Джо Роган делает невероятные заявления о древней расе людей-гигантов, живших на Земле. Роган создал свою собственную конспирологическую теорию, заявив, что ученые «убьют» любого, кто попытается доказать, что гиганты существуют на самом деле.
В недавнем выпуске подкаста Joe Rogan Experience с Коди Такером, ведущим программы на TikTok, Джо Роган выдвинул теорию о том, что когда-то на Земле жила древняя раса гигантских людей.
Джо Роган и Коди Такер обсудили, как у цивилизаций на протяжении всей истории возникли похожие истории о гигантских людях, ссылаясь на библейские ссылки, такие как история Давида и Голиафа. Хотя эта пара согласилась с тем, что все еще могут существовать неоткрытые расы людей, Роган скептически отнесся к тому, что научное сообщество допустит обнародование такого открытия, изменившего историю.
Роган утверждал, что исследователи, которые потенциально могут обнаружить гигантские человеческие останки, были бы более склонны сказать, что «люди с этим не справятся», и сохранить информацию в секрете.
Ведущий подкаста добавил, что мысль о сокрытии находки «привела бы в бешенство», а затем сделал еще одно ошеломляющее заявление о возможном обнаружении гигантских костей: «Они убьют вас, они убьют вас. Ученые убьют вас. Они собьют вас с дороги».
Как пишет Daily Mail, 57-летний мужчина отметил, что уже существуют теории заговора, утверждающие, что Смитсоновский музей в Вашингтоне прячет доказательства существования гигантов в своих подвалах.
Роган часто комментировал различные правительственные сокрытия тех или иных загадочных феноменов, которые, по его мнению, были правдой, напоминает Daily Mail. К ним относятся заговор с целью скрыть существование НЛО и инопланетной жизни, тайное существование правительственных программ слежки и даже сокрытие роли правительства в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года.
Коди Такер, известный своими видеороликами о вирусной истории и поп-культуре, задался вопросом, почему этих гигантов до сих пор нет в живых. Это навело Рогана на мысль, что в далеком прошлом гиганты вымерли после некоего глобального катаклизма, в результате которого у них не осталось достаточного количества пищи для выживания. «Если ты такой большой, тебе нужно много есть», — объяснил Роган.
«Ученые продолжают находить все новые и новые типы людей», — добавил Роган, отметив, что недавно исследователи обнаружили денисовцев, вымершую группу людей, тесно связанных с неандертальцами, которые жили около 200 000 лет назад.
Несмотря на то, что Роган сослался на ряд недавних открытий, он быстро отверг идею о том, что ученые могут открыто заявить об открытии новой расы огромных существ. «Кто бы это мог быть?» — спросил Роган. «Если бы они нашли 10-футового человека с гигантским мечом, они бы просто сказали: “Мы ошибаемся, гиганты существовали”.
«Они могут сказать, что люди не могут с этим справиться. Это не исключено», — добавил Роган.
Роган не одинок в своем неподтвержденном убеждении, что Земля когда-то, в доисторические времена, была домом для гигантских людей, отмечает Daily Mail. Самопальные теоретики в соцсети TikTok утверждают, что гиганты, во много раз превышающие рост обычного человека, существовали с древних времен, вероятно, помогали строить пирамиды по всему миру и, возможно, до сих пор ходят среди нас.
Как бы странно это ни звучало, некоторые ученые признают, что в этих утверждениях может быть доля правды, констатирует Daily Mail. Великаны, подобные нынешнему самому высокому человеку в мире Султану Косену, чей рост составляет 236,5 см, являются вполне реальным научным феноменом.
Кроме того, археологи обнаружили остатки древней культуры, которая могла бы превзойти своих сверстников. Генетические следы этих огромных людей все еще можно обнаружить в аномальном росте групп, разбросанных по всему миру.
С медицинской точки зрения гиганты реальны из-за состояния, называемого гигантизмом. Некоторые заболевания могут вызывать аномальный рост, приводящий к чрезмерному росту некоторых людей. Люди, обладающие гигантизмом, существовали на протяжении всей истории, начиная с древнейших времен. Некоторые палеолитические группы также достигали высоты, превышающей рост современных людей, которые их обнаружили.
Роган и Такер также отметили, что викинги из Исландии также были огромными по сравнению с жителями близлежащих земель, на которые они совершали набеги сотни лет назад.
Однако ни одна из этих групп не является отдельной расой от людей, и их рост не выходит за пределы человеческих возможностей, отмечает Daily Mail.
Ученые утверждают, что их высокий рост является либо следствием болезни, либо удачной генетики и правильного питания.
Доктор Павел Грасгрубер, эксперт по биологии роста из Университета Масарика в Чехии, рассказал DailyMail.com: «Идея о том, что люди-гиганты существовали в доисторические времена, была в основном навеяна находками мужских скелетов в пещерной системе Гримальди».
Когда в конце 1880-х годов в этих пещерах, расположенных на побережье Средиземного моря недалеко от франко-итальянской границы, впервые были проведены раскопки, ученые были потрясены размерами найденных ими человеческих останков. Семеро из найденных там «граветтианцев» были в среднем ростом около 5 футов 11 дюймов, но самые высокие достигали 6 футов 5 дюймов (более 1,82 м) в высоту.
«Стандарт роста мужчин в Европе был ниже 170 см! Неудивительно, что эти люди, должно быть, казались ученым того времени “гигантами”, — комментирует доктор Грасгрубер. Благодаря “работе людей с живым воображением” эти находки постепенно стали частью мифа о том, что когда-то мир был населен гигантами.