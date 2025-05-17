Синоптик Леус: Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Причиной этого стал солнечный ветер, который в прошедшую ночь сильно повлиял на космическую погоду планеты. Ветер вырывается из очередной корональной дыры, уточнил метеоролог.
Из-за ветра также произошло изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля, что поспособствовало образованию слабых возмущений магнитосферы планеты.
— По данным мировых прогностических центров, наша планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра по понедельник включительно, — отметил Леус.
Метеоролог в своем Telegram-канале уточнил, что в следующие три дня геомагнитное поле будет находиться в слабо возмущенном состоянии, могут возникнуть непродолжительные периоды магнитных бурь класса G1.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о том, что на Солнце 14 мая произошла одна из самых ярких вспышек в этом году.