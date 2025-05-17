Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Леус: Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Причиной этого стал солнечный ветер, который в прошедшую ночь сильно повлиял на космическую погоду планеты. Ветер вырывается из очередной корональной дыры, уточнил метеоролог.

Из-за ветра также произошло изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля, что поспособствовало образованию слабых возмущений магнитосферы планеты.

— По данным мировых прогностических центров, наша планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра по понедельник включительно, — отметил Леус.

Метеоролог в своем Telegram-канале уточнил, что в следующие три дня геомагнитное поле будет находиться в слабо возмущенном состоянии, могут возникнуть непродолжительные периоды магнитных бурь класса G1.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о том, что на Солнце 14 мая произошла одна из самых ярких вспышек в этом году.