Метеозависимым приготовиться: На жителей Молдовы обрушилась магнитная буря

Суббота на Земле началась с магнитной бури — она продлится до понедельника, 19 мая.
"Как и ожидалось, на космическую погоду нашей планеты минувшей ночью стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде. После полуночи вызванное им изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли.
При этом после 3 часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2. Планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельника включительно".
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