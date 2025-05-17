Женское несчастье: новое прочтение «Дяди Вани» представили в Театре им. Вл. Маяковского

Поставить пьесу Чехова в камерном пространстве таким образом, чтобы спектакль не казался кухонным, не так просто. Художник-постановщик Анастасия Глебова сделала центром сценического пространства винтовую деревянную лестницу. Она ведет на второй этаж, где живет Александр Владимирович Серебряков. Это очень аллегорично — именно вокруг него все крутится в усадьбе. Он не только хозяин, но и знаменитость. Профессор Петербургского университета, писатель, творец Серебряков женат на 27-летней красавице Елене Андреевне. Обычно они живут в Петербурге. Но иногда наведываются в усадьбу, за которой смотрит дочь Серебрякова Соня и брат первой жены Иван Войницкий, он же дядя Ваня. Остальные члены семьи — бывшая теща Мария Васильевна (Надежда Бутырцева), старая нянька Марина (Татьяна Рогозина), Илья Ильич Телегин (Дмитрий Прокофьев) — внизу, работают и создают Серебрякову образ «звезды». Поэтому для Малой сцены создана вертикальная декорация, по которой герои то и дело сбегают и поднимаются, но достичь вершин профессора не могут.