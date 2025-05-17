Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

24 тысячи человек вышли на субботник в Хабаровске 17 мая

Жители помогли навести порядок перед Днем города.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошел масштабный субботник. Городские службы и тысячи жителей вышли на улицы, чтобы навести порядок перед Днём города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На уборку Хабаровска вышли почти 24 тысячи человек. Об этом рассказал в своём телеграм-канале мэр города. По его словам, помогали не только жители, но и предприятия.

«Мы собрали много мусора. Хочу сказать огромное спасибо всем организациям, которые выделили сегодня дополнительный транспорт — порядка 40 самосвалов», — сказал Сергей Кравчук.

Он также отметил, что МПС «Северная» принимает мусор бесплатно — по талонам. Руководителей предприятий просят проконтролировать вывоз мешков.

Дорожники будут работать весь день. По прогнозу, в воскресенье в Хабаровске снова ожидаются осадки.

«В этом году в мае мало солнечных дней, поэтому каждый погожий денёк мы используем максимально эффективно», — добавил мэр.

Субботник прошёл в преддверии Дня города. Впереди ещё много работы — до 31 мая остаётся всего две недели.