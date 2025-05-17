В Самаре временно поменяли схему движения 17-го троллейбуса

Об изменениях в работе сообщили представители городского Дептранса утром 17 мая.
В ведомстве уточнили: схему движения 17-го троллейбуса временно скорректировали из-за поломки силового кабеля на участке от улицы Стара-Загора и проспекта Кирова до Березовой аллеи.
«Машины маршрута № 17 проследуют от железнодорожного вокзала до проспекта Кирова и далее — в обратном направлении. Ориентировочное время восстановления движения — 19 мая», — рассказали в Дептрансе.
Предложили и альтернативные варианты проезда. Речь идет об автобусах № 23 и 37.
Ранее в Самаре на маршруты выпустили еще шесть новых трамваев типа «Львенок».
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!