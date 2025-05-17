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В Самаре временно поменяли схему движения 17-го троллейбуса

Об изменениях в работе сообщили представители городского Дептранса утром 17 мая.

Об изменениях в работе сообщили представители городского Дептранса утром 17 мая.

В ведомстве уточнили: схему движения 17-го троллейбуса временно скорректировали из-за поломки силового кабеля на участке от улицы Стара-Загора и проспекта Кирова до Березовой аллеи.

«Машины маршрута № 17 проследуют от железнодорожного вокзала до проспекта Кирова и далее — в обратном направлении. Ориентировочное время восстановления движения — 19 мая», — рассказали в Дептрансе.

Предложили и альтернативные варианты проезда. Речь идет об автобусах № 23 и 37.

Ранее в Самаре на маршруты выпустили еще шесть новых трамваев типа «Львенок».

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