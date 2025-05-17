В Перми с 1 июня появятся новые автобусные маршруты

В городском департаменте транспорта рассказали об изменениях в работе общественного транспорта, которые произойдут с 1 июня.
Появится новый автобусный маршрут № 2, который пойдет из Кировского района в центр Перми через старые Водники. Планируется, что за счет следования по улице Якутской время в пути для пассажиров сократится.
Вместо временного маршрута № 42 «М/р Водники — Центральный рынок» будет введен новый маршрут № 52. Он будет ходить по выходным, а также в межпиковые часы. Маршрут автобуса будет продлен до Комсомольской площади по улице Ленина и Комсомольскому проспекту.
Продлят до политехнического университета маршрут автобуса № 7. Его будут обслуживать автобусы большого класса.
Автобус № 60 будет ходить по улице Якутской, что даст экономию времени. Автобусы Lotos 105 будут заменены на машины длиной 12 метров.
Также в этом году вырастет число рейсов автобуса № 6 и № 64. А по маршрутам № 15 и № 53 будут ходить автобусы-гармошки.