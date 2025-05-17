В Перми с 1 июня появятся новые автобусные маршруты

Вместо временного маршрута № 42 «М/р Водники — Центральный рынок» будет введен новый маршрут № 52. Он будет ходить по выходным, а также в межпиковые часы. Маршрут автобуса будет продлен до Комсомольской площади по улице Ленина и Комсомольскому проспекту.