Власти закрыли для посещений природный парк на побережье Анапы

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 18 апреля 2025 года Анна Попова заявила, что 141 пляж в Анапском районе и 9 в Темрюкском по уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам не могут быть использованы в рамках летней оздоровительной кампании. Власти края регулярно сообщают о выбросах нефтепродуктов, происходящих на анапской части черноморского побережья, а также об их оперативной ликвидации.