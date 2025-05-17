На площади Хабаровска открыли ярмарку «АмурФест. Весна»

Событие приурочено к 80-летию Победы и Российско-китайскому форуму и разработано в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
На территории уже свои торговые точки установили свыше 70 местных предпринимателей. Среди товаров от мастеров и ремесленников есть ручные изделия из дерева и керамики, текстиль, украшения, авторские сувениры и традиционные промыслы. Все гости могут поддержать начинающих производителей финансово.
Созданы интерактивные площадки от «Школы креативных индустрий», клуба «2Х2» и туристического проекта «Этномир ДВ». На них можно создать своего мультгероя, окунуться в мир VR-игр или пройти квест «Походим» о жизни коренных народов Приамурья.
Творческие коллективы из двух стран будут выступать на Комсомольской площади и Набережной Адмирала Невельского с живой музыкой, вокальными и хореографическими номерами. На 19 мая у организаторов запланирован концерт от китайской акробатической группы «Уцяо» из Пекина. Шоу поставят при поддержке министерства культуры и расскажет россиянам о цирковом искусстве Поднебесной.
«АмурФест. Весна» — это возможность почтить память героев Великой Отечественной войны, поддержать местных предпринимателей и показать результаты культурного сотрудничества с нашими китайскими партнерами", — поделились в минкультуры.