На площади Хабаровска открыли ярмарку «АмурФест. Весна»

Творческие коллективы из двух стран будут выступать на Комсомольской площади и Набережной Адмирала Невельского с живой музыкой, вокальными и хореографическими номерами. На 19 мая у организаторов запланирован концерт от китайской акробатической группы «Уцяо» из Пекина. Шоу поставят при поддержке министерства культуры и расскажет россиянам о цирковом искусстве Поднебесной.