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В Омске запретили электросамокаты на улице Ленина

Ограничения на использование этого транспорта будут действовать всё лето по выходным.

Источник: Freepik

Движение электросамокатов по улице Ленина в Омске запретят в выходные дни. Сервисы проката Whoosh и «Юрент» обновили свои карты, обозначив участок улицы как запретную зону.

Самокаты автоматически блокируются на подходах к Любинскому проспекту и не позволяют на него заехать в определённые часы с пятницы по воскресенье.

Ограничения связаны с запуском проекта «Пешеходный Любинский». Во время мероприятий, которые будут проходить в центре города три дня в неделю всё лето, участок улицы Ленина будет исключительно пешеходным.

Запрет на движение по участку Ленина от Драмтеатра до улицы Партизанской действует для всех видов транспорта. В том числе и общественного.