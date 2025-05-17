В Омске запретили электросамокаты на улице Ленина

Движение электросамокатов по улице Ленина в Омске запретят в выходные дни. Сервисы проката Whoosh и «Юрент» обновили свои карты, обозначив участок улицы как запретную зону.
Самокаты автоматически блокируются на подходах к Любинскому проспекту и не позволяют на него заехать в определённые часы с пятницы по воскресенье.
Ограничения связаны с запуском проекта «Пешеходный Любинский». Во время мероприятий, которые будут проходить в центре города три дня в неделю всё лето, участок улицы Ленина будет исключительно пешеходным.
Запрет на движение по участку Ленина от Драмтеатра до улицы Партизанской действует для всех видов транспорта. В том числе и общественного.