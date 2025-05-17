65 процентов ростовчанок проголосовали за сокращенный рабочий день

В Ростове-на-Дону эксперты провели опрос, касающийся рабочих часов. Импульсом для исследования послужила инициатива одного из депутатов Госдумы, предложившего сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час. При этом уровень заработной платы предлагается оставить прежним.
Согласно данным опроса, большинство респондентов (65%) поддержали идею, 21% опрошенных выступили против, объяснив позицию тем, что выступают за равноправие.
— Еще 14% затруднились с ответом, — рассказали представители платформы SuperJob.
При этом женщины чаще мужчин поддерживали идею о сокращении рабочего дня. В опросе принимали участие экономически активные горожане.
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