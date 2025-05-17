Система оповещения заработала на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» начала работать система оповещения пассажиров. С помощью громкоговорителей горожанам будут объявлять информацию о прибытии и отправлении вагонов метро, рассказывать правила посадки в поезда и безопасного поведения в городской подземке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— На станции, по данным подрядчика, завершился второй этап интеграции системы громкоговорящего оповещения пассажиров. Сигналы трансляции передаются из инженерного корпуса на станцию централизованно. Объявления слышны на всех уровнях, — добавили в пресс-службе.
Теперь специалистам предстоит настроить зонирование системы передачи информационных сообщений и интегрировать ее в общую систему безопасности городской подземки.