Акция «Ночь музеев»: как она пройдет в Крыму

Так, например, в Центральном музее Тавриды посетителей ждет специальная выставка «Они отстояли Отечество» и интересная лекция о видах оружия, которое использовалось в период Великой Отечественной войны. В доме-музее Ильи Сельвинского пройдет концерт, на котором можно будет послушать авторское чтение стихов самим поэтом Сельвинским, записанное на виниловых пластинках. В Крымском этнографическом музее откроется выставка «Открытка Победы», на которой представят посвященные Дню Победы открытки 1960−1980-х годов, которые крымчане передавали из своих семейных архивов. А в Симферопольском художественном музее будет спектакль.