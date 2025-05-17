Акция «Ночь музеев»: как она пройдет в Крыму

Героическая тематика выставок.
В этом году «Ночь музеев» проходит под девизом «Герои», и все музейные учреждения Крыма уже открыли выставки, посвященные героям и Великой Отечественной войны, и специальной военной операции, отметила Бурова. При этом спектр мероприятий и форматов их проведения в рамках акции очень велик, уточнила она.
«Это замечательный праздник, который позволяет как жителям Крыма, так и гостям полуострова посетить музейные учреждения абсолютно бесплатно. Запланировано порядка 200 различных мероприятий», — рассказала Бурова.
По ее словам, как показывает статистика, за ночь и в рамках дня открытых дверей музейные учреждения посещают порядка 25 тысяч человек.
«И уже есть свои традиции: приходят целыми семьями, стараются за ночь и день посетить как можно больше музеев, делятся впечатлениями», — отметила Бурова.
На территории республики сегодня действует 39 музеев, напомнила замминистра, среди которых и муниципальные, и республиканские учреждения, причем есть они во всех без исключения регионах, и каждый музей приготовил сюрпризы для гостей.
Так, например, в Центральном музее Тавриды посетителей ждет специальная выставка «Они отстояли Отечество» и интересная лекция о видах оружия, которое использовалось в период Великой Отечественной войны. В доме-музее Ильи Сельвинского пройдет концерт, на котором можно будет послушать авторское чтение стихов самим поэтом Сельвинским, записанное на виниловых пластинках. В Крымском этнографическом музее откроется выставка «Открытка Победы», на которой представят посвященные Дню Победы открытки 1960−1980-х годов, которые крымчане передавали из своих семейных архивов. А в Симферопольском художественном музее будет спектакль.
Традиционно интересными обещают быть мероприятия акции «Ночь музеев» в Ливадийском, Воронцовском и Массандровском дворцах-музеях, сказала Бурова. Помимо экскурсий, здесь будут мастер-классы, квесты и концерты.
Ждет гостей и Восточно-Крымский музей заповедник в городе-герое Керчь, с его Аджимушкайскими каменоломнями, крепостью, художественной галереей, и дом-музей Максимилиана Волошина в Коктебеле, и в Старом Крыму, и в Евпатории.
«То есть очень много интересных мероприятий. Я специально рассказала, насколько они разные и рассчитаны на все возрастные категории: для детей, взрослых, молодежи. Для тех, кто часто бывает в музеях, что-то новое придумывают, стараясь удивлять», — подытожила Бурова.
Какие выставки подготовили музеи Крыма 17 мая.
Крымский этнографический музей.
Кроме того, в период с 20:00 до 00:00 пройдет патриотическая акция «Стена памяти», посвященная 80-летию Победы. А также две виртуальные выставки: «Гармонь Победы» и «Поздравительные открытки к 9 мая из фондов Крымского этнографического музея».
Центральный музей Тавриды.
16:15, 18:15 — музейная беседа «Они отстояли Отечество» по одноименной выставке — холл второго этажа.
17:00 — музейная беседа «Воздушный мост к крымским партизанам. Герои-летчики, летавшие к партизанам Крыма».
19:00 — музейная беседа «С ним добывали победу. Оружие Великой Отечественной: советское, трофейное; конструкторы и производители».
16:15, 18:15 — для детей и родителей Музейная беседа «Ребятам о зверятах».
Дом-музей Ильи Сельвинского в Симферополе.
15:00 — концерт студентов Музыкального училища им. П. И. Чайковского к 80-летию Победы.
17:00 — музейная беседа «По страницам фронтовых дневников поэта».
18:00 «Читает автор» — стихи И. Сельвинского на виниловых пластинках в авторском исполнении.
18:30 — музейный кинозал. Фильм «Илья Сельвинский».
Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия.
Музей дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Алупке.
Музей истории и археологии в Старом Крыму.
Ялтинский историко-литературный музей.
18:00 — литературный вечер «Чтецы Победы», презентация выставки «Доктор Цанов — ялтинец, военврач, лекарь», вечер «Память наших сердец».
20:00 — театрализованная экскурсия «Минувших лет живая память» (ул. Пушкинская, 5).
Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова.
17 мая музей будет работать с 16:00 до 20:00, бесплатные экскурсии пройдут в 16:00, 17:30 и 19:00.
Помимо привычных маршрутов в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте представят авторскую экскурсию по временной тематической выставке «Музей в годы Великой Отечественной войны», которая пройдет на веранде-галерее чеховского дома в 16:00. Гости смогут увидеть подлинные предметы из фондовой коллекции музея-заповедника, среди которых самодельный календарь Марии Павловны, фотография драматурга Гауптмана, сыгравшая свою роль в спасении чеховского дома, военный фонарь «Карельский фронт» 1943 года.
Также в 16:00 в зале литературной экспозиции все желающие смогут посмотреть художественный фильм 1966 года по мотивам одноименного рассказа А. П. Чехова «Душечка».
В 18:15 для гостей состоится викторина «Вокруг Чехова», на которой самые активные участники смогут получить ценные призы.
18:30 концерт творческих коллективов в мемориальном саду Белой дачи. Юные музыканты исполнят известные композиции, которые пели на фронте и звучали в культовых военных фильмах.
На Даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе кроме вечерних экскурсий, которые пройдут в 16:30 и 18:30, также состоится авторская экскурсия по временной тематической выставке «Пьеса “Три сестры” 125 лет спустя».
Симферопольский художественный музей.
Онлайн мероприятия с 20:00 до 00:00:
— Онлайн-викторина «Герои».
— Онлайн-лекция «Кто поверил, что землю сожгли? Художники о Великой Отечественной войне».
— Видеосюжет «Прогулка по выставке. Картина М. Рыбникова “Разгром партизанами немецкого карательного отряда СС около поселка Старый Крым”».
— Игра «Найди отличия».
В рамках всероссийской акции «Ночь музеев», к которой Крым присоединился с 2015 года, во всех музейных учреждения республики отрыты выставки, которые можно посетить бесплатно. Узнать подробнее о мероприятиях можно на официальных сайтах музеев.