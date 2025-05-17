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Акция «Ночь музеев»: как она пройдет в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. В Крыму в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая, пройдет около 200 мероприятий. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила первый замминистра культуры республики Ольга Бурова.

Источник: РИА "Новости"

Героическая тематика выставок.

В этом году «Ночь музеев» проходит под девизом «Герои», и все музейные учреждения Крыма уже открыли выставки, посвященные героям и Великой Отечественной войны, и специальной военной операции, отметила Бурова. При этом спектр мероприятий и форматов их проведения в рамках акции очень велик, уточнила она.

«Это замечательный праздник, который позволяет как жителям Крыма, так и гостям полуострова посетить музейные учреждения абсолютно бесплатно. Запланировано порядка 200 различных мероприятий», — рассказала Бурова.

По ее словам, как показывает статистика, за ночь и в рамках дня открытых дверей музейные учреждения посещают порядка 25 тысяч человек.

«И уже есть свои традиции: приходят целыми семьями, стараются за ночь и день посетить как можно больше музеев, делятся впечатлениями», — отметила Бурова.

На территории республики сегодня действует 39 музеев, напомнила замминистра, среди которых и муниципальные, и республиканские учреждения, причем есть они во всех без исключения регионах, и каждый музей приготовил сюрпризы для гостей.

Так, например, в Центральном музее Тавриды посетителей ждет специальная выставка «Они отстояли Отечество» и интересная лекция о видах оружия, которое использовалось в период Великой Отечественной войны. В доме-музее Ильи Сельвинского пройдет концерт, на котором можно будет послушать авторское чтение стихов самим поэтом Сельвинским, записанное на виниловых пластинках. В Крымском этнографическом музее откроется выставка «Открытка Победы», на которой представят посвященные Дню Победы открытки 1960−1980-х годов, которые крымчане передавали из своих семейных архивов. А в Симферопольском художественном музее будет спектакль.

Традиционно интересными обещают быть мероприятия акции «Ночь музеев» в Ливадийском, Воронцовском и Массандровском дворцах-музеях, сказала Бурова. Помимо экскурсий, здесь будут мастер-классы, квесты и концерты.

Ждет гостей и Восточно-Крымский музей заповедник в городе-герое Керчь, с его Аджимушкайскими каменоломнями, крепостью, художественной галереей, и дом-музей Максимилиана Волошина в Коктебеле, и в Старом Крыму, и в Евпатории.

«То есть очень много интересных мероприятий. Я специально рассказала, насколько они разные и рассчитаны на все возрастные категории: для детей, взрослых, молодежи. Для тех, кто часто бывает в музеях, что-то новое придумывают, стараясь удивлять», — подытожила Бурова.

Какие выставки подготовили музеи Крыма 17 мая.

Крымский этнографический музей.

16:00—20:00 — посещение музейных выставок и экспозиций первого этажа музея.

16:00—16:40 и с 16:40 до 17:20 — мастер-классы «Открытка Победы», посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

16:00—20:00 — выставка спичечных этикеток симферопольского коллекционера Геннадия Кулигина. Он также будет на открытии выставки.

19:00—19:45 — выступление Образцового коллектива Республики Крым Детского эстрадного театра-студии «Тирлям», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в период с 20:00 до 00:00 пройдет патриотическая акция «Стена памяти», посвященная 80-летию Победы. А также две виртуальные выставки: «Гармонь Победы» и «Поздравительные открытки к 9 мая из фондов Крымского этнографического музея».

Центральный музей Тавриды.

16:00—20:00 — посещение музея (кроме «Золотой кладовой») — бесплатное.

16:15, 18:15 — музейная беседа «Они отстояли Отечество» по одноименной выставке — холл второго этажа.

17:00 — музейная беседа «Воздушный мост к крымским партизанам. Герои-летчики, летавшие к партизанам Крыма».

19:00 — музейная беседа «С ним добывали победу. Оружие Великой Отечественной: советское, трофейное; конструкторы и производители».

16:15, 18:15 — для детей и родителей Музейная беседа «Ребятам о зверятах».

16:00—20:00 — все желающие смогут пройти тест по фактам Великой Отечественней войны в Крыму. (Ответы на тест появятся в ТГ-канале музея в 23:59).

Дом-музей Ильи Сельвинского в Симферополе.

15:00 — концерт студентов Музыкального училища им. П. И. Чайковского к 80-летию Победы.

17:00 — музейная беседа «По страницам фронтовых дневников поэта».

18:00 «Читает автор» — стихи И. Сельвинского на виниловых пластинках в авторском исполнении.

18:30 — музейный кинозал. Фильм «Илья Сельвинский».

Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия.

16:00—17:00 — лекция-беседа «Участие крымских татар в Великой Отечественной войне».

17:00—18:00 — встреча с доктором исторических наук, писателем В. Е. Поляковым «Военные песни трудной судьбы».

18:15—19:15 — творческая встреча с Сергеем Колосюком — директором Зуйского поселкового историко-краеведческого музея.

19:20—20:00 — мастер-класс по конструированию макетов самолетов и танков из картона; обзорная экскурсия по выставкам музея.

Музей дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Алупке.

16:00—17:00 — выступление учеников школы искусств.

17:00—19:00 — беседа о героях: «Гафаров Сулейман — участник Великой Отечественной войны, защитник Севастополя».

19:00—20:00 — обзорная экскурсия по постоянно действующей экспозиции «Амет-Хан Султан. Путь к звездам», показ документального фильма об этом легендарном летчике.

Музей истории и археологии в Старом Крыму.

16:00—17:00 — музейный урок «Участники Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза и Российской Федерации» с показом презентации.

17:00—18:00 — творческая встреча с художником Нури Якубовым, мастер-класс в технике живописи.

18:30—20:00 — экскурсии по выставкам: «Солхат — Крым на пересечении Великого Шелкового пути», «Каменная летопись Солхата».

Ялтинский историко-литературный музей.

18:00 — литературный вечер «Чтецы Победы», презентация выставки «Доктор Цанов — ялтинец, военврач, лекарь», вечер «Память наших сердец».

20:00 — театрализованная экскурсия «Минувших лет живая память» (ул. Пушкинская, 5).

Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова.

17 мая музей будет работать с 16:00 до 20:00, бесплатные экскурсии пройдут в 16:00, 17:30 и 19:00.

Помимо привычных маршрутов в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте представят авторскую экскурсию по временной тематической выставке «Музей в годы Великой Отечественной войны», которая пройдет на веранде-галерее чеховского дома в 16:00. Гости смогут увидеть подлинные предметы из фондовой коллекции музея-заповедника, среди которых самодельный календарь Марии Павловны, фотография драматурга Гауптмана, сыгравшая свою роль в спасении чеховского дома, военный фонарь «Карельский фронт» 1943 года.

Также в 16:00 в зале литературной экспозиции все желающие смогут посмотреть художественный фильм 1966 года по мотивам одноименного рассказа А. П. Чехова «Душечка».

В 18:15 для гостей состоится викторина «Вокруг Чехова», на которой самые активные участники смогут получить ценные призы.

18:30 концерт творческих коллективов в мемориальном саду Белой дачи. Юные музыканты исполнят известные композиции, которые пели на фронте и звучали в культовых военных фильмах.

На Даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе кроме вечерних экскурсий, которые пройдут в 16:30 и 18:30, также состоится авторская экскурсия по временной тематической выставке «Пьеса “Три сестры” 125 лет спустя».

Симферопольский художественный музей.

16:00—16:10 — торжественное открытие акции.

16:10—20:00 — мастер-класс по мультипликационной анимации от Крымского киномедиацентра.

17:00—17:45 — медиа-беседа «Художник-баталист Юрий Волков».

18:00—20:00 — спектакль «Прививка для сердца» от Студии Театра и Кино INTRO (Симферополь).

18:00—18:30 — детская викторина «Богатыри».

18:00—19:00 — мастер-класс по песочной анимации (по предварительной записи).

18:00—20:00 — мастер-класс по рисованию к 80-летию Победы.

19:00—19:40 — показ мультфильмов по сказкам арктических старожилов от Музея музыки и фольклора народов Якутии.

Онлайн мероприятия с 20:00 до 00:00:

— Онлайн-викторина «Герои».

— Онлайн-лекция «Кто поверил, что землю сожгли? Художники о Великой Отечественной войне».

— Видеосюжет «Прогулка по выставке. Картина М. Рыбникова “Разгром партизанами немецкого карательного отряда СС около поселка Старый Крым”».

— Игра «Найди отличия».

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев», к которой Крым присоединился с 2015 года, во всех музейных учреждения республики отрыты выставки, которые можно посетить бесплатно. Узнать подробнее о мероприятиях можно на официальных сайтах музеев.