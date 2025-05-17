В Башкирии подешевели овощи и чай

С 5 по 12 мая в Башкирии цены на ряд продуктов питания заметно снизились. Согласно отчету Башстата, первое место по падению цен занимает свежий помидор. Килограмм стоит 225,93 рубля, что на 5,79% меньше, чем на прошлой неделе.
Свежие огурцы подешевели на 2,14% и теперь стоят 133,79 рубля за килограмм. На третьем месте по снижению цен оказался черный байховый чай и стал доступнее на 1,05%. Его средняя цена составляет 1259,15 рубля за килограмм.
К середине мая также подешевели яблоки (на 0,92%, до 133,32 рубля), вермишель (на 0,91%, до 82,36 рубля) и мясные консервы для детского питания (на 0,91%, до 1133,79 рубля за килограмм).
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