В Ростове 18 мая из-за велопарада перекроют центр города

Об этом сообщает департамент автодорог Ростова. Восьмой «Ростовский велопарад» стартует 18 мая на Театральной площади. Участник соберутся к 9 утра, а в 10 часов отправятся в путь.
С 6 утра до 15 часов дня будет перекрыто движение транспорта по Театральной площади, по Садовой от Театральной до Кировского и по проспекту Театральному от Горького до Социалистической.
С 10 утра до 12 часов дня движение транспорта будут ограничивать по Театральной площади — Большой Садовой — Темерницкому мосту — магистральной улицы от Южного подъезда до Левобережной — по Левобережной -Ворошиловскому мосту и далее по проспекту Ворошиловскому — Садовой и до Театральной площади.
Движение ряда автобусов, а также трамваев № 4, троллейбусов № 1, 2 и 22 будет скорректировано на время проведения велопарада.