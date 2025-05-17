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В Ростове 18 мая из-за велопарада перекроют центр города

В Ростове 18 мая перекроют ряд улиц в центре города из-за проведения велопарада.

Источник: пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

Об этом сообщает департамент автодорог Ростова. Восьмой «Ростовский велопарад» стартует 18 мая на Театральной площади. Участник соберутся к 9 утра, а в 10 часов отправятся в путь.

С 6 утра до 15 часов дня будет перекрыто движение транспорта по Театральной площади, по Садовой от Театральной до Кировского и по проспекту Театральному от Горького до Социалистической.

С 10 утра до 12 часов дня движение транспорта будут ограничивать по Театральной площади — Большой Садовой — Темерницкому мосту — магистральной улицы от Южного подъезда до Левобережной — по Левобережной -Ворошиловскому мосту и далее по проспекту Ворошиловскому — Садовой и до Театральной площади.

Движение ряда автобусов, а также трамваев № 4, троллейбусов № 1, 2 и 22 будет скорректировано на время проведения велопарада.