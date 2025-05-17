Минстройархитектуры определило порядок работы с объектами-долгостроями

Постановлением утверждается инструкция о порядке работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) и объектами-долгостроями. В соответствии с данной инструкцией, для детальной проработки состояния каждого ОСНС и объекта-долгостроя формируются отраслевые и региональные мероприятия по сокращению их количества, в которых для каждого из объектов определяется один из видов мероприятий. В их число входит завершение строительства ОСНС, объекта-долгостроя с последующей приемкой в эксплуатацию, принятие в эксплуатацию самовольной постройки, реконструкция законсервированного ОСНС, объекта-долгостроя, направленная на их использование по новому назначению с завершением строительства и последующей приемкой в эксплуатацию. Кроме того, возможны продажа или отчуждение ОСНС, объекта-долгостроя, а также их снос.