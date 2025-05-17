Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минстройархитектуры определило порядок работы с объектами-долгостроями

Также инструкцией определяется порядок работы с ОСНС и объектами-долгостроями, порядок формирования региональных и отраслевых мероприятий по сокращению количества ОСНС и объектами-долгостроями.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определили порядок работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства и объектами-долгостроями. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 30 апреля 2025 года № 55, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением утверждается инструкция о порядке работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) и объектами-долгостроями. В соответствии с данной инструкцией, для детальной проработки состояния каждого ОСНС и объекта-долгостроя формируются отраслевые и региональные мероприятия по сокращению их количества, в которых для каждого из объектов определяется один из видов мероприятий. В их число входит завершение строительства ОСНС, объекта-долгостроя с последующей приемкой в эксплуатацию, принятие в эксплуатацию самовольной постройки, реконструкция законсервированного ОСНС, объекта-долгостроя, направленная на их использование по новому назначению с завершением строительства и последующей приемкой в эксплуатацию. Кроме того, возможны продажа или отчуждение ОСНС, объекта-долгостроя, а также их снос.

Также инструкцией определяется порядок работы с ОСНС и объектами-долгостроями, порядок формирования региональных и отраслевых мероприятий по сокращению количества ОСНС и объектами-долгостроями.

Документ вступает в силу после официального опубликования. -0-