Минстройархитектуры определило порядок работы с объектами-долгостроями

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определили порядок работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства и объектами-долгостроями. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 30 апреля 2025 года № 55, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Постановлением утверждается инструкция о порядке работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) и объектами-долгостроями. В соответствии с данной инструкцией, для детальной проработки состояния каждого ОСНС и объекта-долгостроя формируются отраслевые и региональные мероприятия по сокращению их количества, в которых для каждого из объектов определяется один из видов мероприятий. В их число входит завершение строительства ОСНС, объекта-долгостроя с последующей приемкой в эксплуатацию, принятие в эксплуатацию самовольной постройки, реконструкция законсервированного ОСНС, объекта-долгостроя, направленная на их использование по новому назначению с завершением строительства и последующей приемкой в эксплуатацию. Кроме того, возможны продажа или отчуждение ОСНС, объекта-долгостроя, а также их снос.
Также инструкцией определяется порядок работы с ОСНС и объектами-долгостроями, порядок формирования региональных и отраслевых мероприятий по сокращению количества ОСНС и объектами-долгостроями.
Документ вступает в силу после официального опубликования. -0-