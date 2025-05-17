В Ростовской области начались массовые проверки на дорогах

Донских водителей предупредили о старте масштабных проверок на дорогах. Рейды начались накануне и продлятся до конца воскресенья, 18 мая. В ГАИ региона подчеркнули, что проверки — не просто «массовые», но еще и «сплошные».
— Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Также в ГАИ призвали ростовчан проявлять гражданскую активность и сообщать в полицию о пьяных за рулем.
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