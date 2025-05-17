Доноры смогут получить нагрудный знак «Доброволец России»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Волонтёры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак «Доброволец России», премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах награждения таким знаком, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Претенденты на награждение должны предоставить информацию о количестве донаций (процедур сдачи) крови за последние шесть лет или справку о факте и дате донаций костного мозга и стволовых клеток, а также копию сведений о своей добровольческой (волонтёрской) деятельности, описание которых размещено в электронной системе “Добро.РФ”, — отметили в кабмине.
Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров дал распоряжение создать экспертный совет по рассмотрению представлений о награждении кандидатов нагрудным знаком «Доброволец России».