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Китайские школьники исполнили «Катюшу» во время визита красноярской делегации в город-побратим Чанчунь

Ученики китайской школы спели красноярцам известную песню на русском языке.

Ученики китайской школы спели красноярцам известную песню на русском языке.

Делегация из Красноярска посетила китайский город Чанчунь, чтобы обсудить сотрудничество и продолжение обмена опытом между образовательными учреждениями двух стран. Гостей из Сибири ждал приятный сюрприз во время визита.

Программа пребывания в Чанчуне включала посещение школ Бэйху Инцай и Экспериментальной школы Юйин. Представители красноярской делегации ознакомились с историей этих школ, особенностями их работы, оценили организацию питания учеников в школе Бэйху Инцай. Также состоялась встреча с руководством управления образования Правительства города Чанчуня.

Особое внимание было уделено взаимодействию между одним их красноярских лицеев и Чанчуньской школой иностранных языков. Китайские школьники исполнили гостям «Катюшу» на русском языке. Видео появилось в тг-канале мэрии Красноярска.

Напомним, сотрудничество Красноярска с городом Чанчунь развивается с 2010 года, а в 2014 году было подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами.