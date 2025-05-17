Китайские школьники исполнили «Катюшу» во время визита красноярской делегации в город-побратим Чанчунь

Ученики китайской школы спели красноярцам известную песню на русском языке.
Делегация из Красноярска посетила китайский город Чанчунь, чтобы обсудить сотрудничество и продолжение обмена опытом между образовательными учреждениями двух стран. Гостей из Сибири ждал приятный сюрприз во время визита.
Программа пребывания в Чанчуне включала посещение школ Бэйху Инцай и Экспериментальной школы Юйин. Представители красноярской делегации ознакомились с историей этих школ, особенностями их работы, оценили организацию питания учеников в школе Бэйху Инцай. Также состоялась встреча с руководством управления образования Правительства города Чанчуня.
Особое внимание было уделено взаимодействию между одним их красноярских лицеев и Чанчуньской школой иностранных языков. Китайские школьники исполнили гостям «Катюшу» на русском языке. Видео появилось в тг-канале мэрии Красноярска.
Напомним, сотрудничество Красноярска с городом Чанчунь развивается с 2010 года, а в 2014 году было подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами.