Земля еще долго «дышала». Как и когда было уничтожено Смолевичское гетто

У всех здешних евреев на спине или на груди нашивался круг. Немцы не знали пощады к этим людям: по свидетельствам очевидцев, женщин они били, детей трясли за ноги. Попадали в гетто не только урожденные евреи, но и те, кто внешне был на них похож. В начале августа из гетто отобрали 200 мужчин 14 лет и старше. Их построили и погнали в сторону деревни Рябый Слуп (сейчас это микрорайон в городе Смолевичи). Позже раздались выстрелы и взрывы гранат. На следующий день местные жители пришли на место трагедии и увидели погреба и колодцы, полные крови и трупов, — следы зверских убийств.