Земля еще долго «дышала». Как и когда было уничтожено Смолевичское гетто

С первых дней войны жители Смолевичского района начали сражаться с фашистами. В борьбу вступили даже дети и подростки. А уже в октябре 1942 года здесь было создано одно из крупнейших партизанских соединений времен Великой Отечественной. В бригаду «Разгром» входили сразу шесть отрядов и около 2 тыс. бойцов.
Земля еще долго «дышала».
Район был оккупирован 26 июня 1941 года. И сразу же в центре местечка Смолевичи, в котором до войны две трети населения являлись евреями, начало создаваться гетто. Сегодня об ужасах, выпавших на долю местных жителей, напоминает памятник, установленный в 2022 году.
Сразу 6 отрядов и около 2 тыс. партизан. Рассказываем, как создавалась легендарная бригада «Разгром».
— Расположился памятный знак как раз напротив того места, где начинались жилые зоны для евреев, — рассказывает местный краевед Полина Хлюпнева. Многие годы Полина Сергеевна посвятила изучению темы геноцида в годы войны, сбору и сохранению свидетельств тех, кто проживал в Смолевичском районе в Великую Отечественную войну.
У всех здешних евреев на спине или на груди нашивался круг. Немцы не знали пощады к этим людям: по свидетельствам очевидцев, женщин они били, детей трясли за ноги. Попадали в гетто не только урожденные евреи, но и те, кто внешне был на них похож. В начале августа из гетто отобрали 200 мужчин 14 лет и старше. Их построили и погнали в сторону деревни Рябый Слуп (сейчас это микрорайон в городе Смолевичи). Позже раздались выстрелы и взрывы гранат. На следующий день местные жители пришли на место трагедии и увидели погреба и колодцы, полные крови и трупов, — следы зверских убийств.
В начале сентября 1941 года гетто, в котором оставалось не менее 2 тыс. человек, было полностью уничтожено. Под предлогом перевода в Смиловичи евреев колонной вывели из Смолевичей.
— Мы не можем точно сказать, сколько там было людей. Но, по свидетельствам очевидцев, колонна двигалась с 8 утра и до середины дня и по ширине занимала всю улицу Первомайскую — от одного забора до другого. Конечно же, никакого перевода в Смиловичи не было, все эти люди шли на смерть, — говорит Полина Хлюпнева. — Их привели к огромным ямам, приказали раздеться до нижнего белья. А после подводили к краю по 30−40 человек и расстреливали.
Когда расправа была закончена, немцы на двух грузовиках привезли крестьян из ближайшей деревни и заставили забрасывать ямы песком. Но от пуль погибли не все, поэтому земля шевелилась и «дышала» до тех пор, пока не задохнулись те, кто был закопан живьем. Поздней весной 1943 года в Смолевичи прибыла зондеркоманда. Чтобы уничтожить свидетельства своих преступлений, фашисты вскрыли место погребения, облили трупы мазутом и сожгли.
Подпольщиков спасла… свадьба.
Практически с первых дней войны в деревне Николаевичи Смолевичского района начало действовать подполье из комсомольцев и партизан. Сначала это была небольшая группа всего из трех человек. Но за короткое время, по словам краеведа Александра Кошеля, она разрослась до 23 участников. Сам Александр Викентьевич Кошель проживает в деревне Заболотье, где установлен памятник Николаевичскому подполью. Долгие годы краевед занимается увековечиванием памяти героев Великой Отечественной войны, в первую очередь своих соотечественников.
Первое время подпольщики собирали боеприпасы, оставшиеся на полях сражений, и сносили их в землянку. Позже смогли наладить радиосвязь, печатали и распространяли листовки. Именно благодаря им был уничтожен большой склад с зерном, подготовленным для отправки в Германию. Велась активная диверсионная деятельность на железной дороге, пускались под откос вражеские эшелоны. Подпольщики оказывали помощь и военнопленным, помогая им бежать.
— Гитлеровцы подозревали, кто стоит за всеми этими диверсиями, и даже схватили руководителя подполья Якова Василенко. Жестоко пытали 10 дней, но он выдержал все истязания и смог выйти на свободу. Однако слежка не прекратилась. Чтобы ускользнуть от немцев, подпольщики разыграли целый спектакль со свадьбой и поездками на лошадях, благодаря чему смогли добраться до партизан, — рассказывает Александр Кошель. — Но как только гитлеровцы поняли, что произошло, они арестовали родных руководителя подполья. Его жену публично повесили в Смолевичах, а мать расстреляли. Еще пять человек также были казнены.
Оружие Победы.
Следующая точка нашего маршрута — лесной массив вблизи деревни Кленник. Сейчас там находится мемориальный комплекс «Разгром», а в годы войны это было место дислокации одноименной партизанской бригады. Проводником по здешним местам мы попросили побыть местную жительницу Викторию Юрчук, которая многие годы изучала историю партизанского движения Смолевичского района.
— Партизанское движение на нашей территории начало формироваться буквально с первых дней войны. Поначалу это были небольшие группы, как правило, по пять-шесть человек, — рассказывает Виктория Юрчук. — К концу 1941 года на территории Беларуси действовало более ста партизанских отрядов, в том числе в наших краях.
Осенью 1942 года произошло поистине историческое событие: отряды «Искра», «Разгром», «Знамя» были объединены в бригаду «Разгром». Летом 1943 года в бригаду влились еще два отряда — имени Суворова и «Родина», позже добавился «Мститель». Бригада действовала в Червенском, Смолевичском, Борисовском и Березинском районах. В составе шести отрядов воевал 1721 боец, в том числе 95 женщин. Были среди народных мстителей и подростки 13−15 лет, и, как правило, они распространяли важные сведения, передавали документы. За время действий партизаны бригады «Разгром» ликвидировали и ранили 14 556 гитлеровцев, уничтожили 29 танков, 88 автомобилей, 17 пушек. Совершили 287 крушений вражеских поездов, подорвали 2188 рельсов.
— Чтобы выполнить один подрыв, требовалось около 10 килограммов тола. Добывали его чаще всего из снарядов, найденных в лесу. Однако порой партизанам удавалось отбить оружие и боеприпасы прямо у фашистов. Когда появилась возможность, взрывчатку стали присылать с Большой земли, — отмечает Виктория Юрчук.
Активно занимались народные мстители и изготовлением оружия. К примеру, пушка, созданная мастерами-умельцами из отряда «Искра», стала одним из первых экспонатов Музея истории Великой Отечественной войны. Поинтересовались у Виктории Александровны историей создания этого уникального экземпляра.
— Возвращаясь с задания, партизаны набрели на подбитый советский танк. Поняв, что отремонтировать его не удастся, демонтировали пушку и активно использовали ее в борьбе с врагом. Летом ставили на колеса от сеялки, зимой — на сани, и с этой пушкой участвовали в подрыве эшелонов и разгроме гарнизонов. Пушка сейчас находится в Музее истории Великой Отечественной войны, — отмечает краевед.
Враг не пройдет!
Конец июня — начало июля 1944 года приходится на самый жаркий период операции «Багратион». В это время происходили сокрушительные бои по разгрому 105-тысячной армии немецко-фашистских захватчиков, которая оказалась в окружении на востоке от Минска. Постепенно кольцо сужалось, а окончательный разгром группировки произошел на территории Смолевичского района. Центром «минского котла» стала деревня Пекалин. Особенно жестокие бои шли возле деревни Волма, где сконцентрировались основные силы противника. Немцы двигались лесными дорогами по направлениям Студенка — Пекалин — Волма. На восток от Волмы находился штаб немецкого командования. Развернулись кровопролитные сражения, но враг не прошел.
Звания Героя Советского Союза за бои в «минском котле» были удостоены командир пулеметного отделения старший сержант Барий Султанов, командир стрелкового отделения сержант Федор Никитин, командир танкового экипажа младший лейтенант Николай Альшевский, командир орудия сержант Петр Кулаков и многие другие отважные бойцы и командиры. Сотни были награждены орденами и медалями за отвагу и стойкость, многие из них — посмертно.
В боевых действиях по освобождению территории Смолевичей и Смолевичского района участвовали части 31-й, 11-й, 5-й гвардейской танковой армий. Наибольший вклад в освобождение города внесли части 2-го и 3-го гвардейских танковых корпусов, 352-й стрелковой дивизии. Значительную помощь войскам оказали партизаны. Как вспоминал командир 2-го гвардейского танкового корпуса генерал-майор Алексей Бурдейный, в ночь на 2 июля его корпус стремительно двигался через лесисто-болотистую местность. Всего за сутки до этого по договоренности командования партизаны и местные жители расчистили от лесных завалов проселочные дороги, ремонтировали мостики, укрепляли болотистые места. И так на протяжении всего пути от Березины до Смолевичей. Благодаря этому войска одолели расстояние в 60 км всего за несколько часов и с ходу вступили в бой за Смолевичи.
Район был полностью освобожден от фашистов 2 июля 1944 года.
Улица П. Куприянова.
Родился Петр Куприянов в 1926 году. В период Великой Отечественной войны с ноября 1943 года по 3 июля 1944 года был партизаном отряда «Родина» бригады «Разгром». Принимал активное участие в рельсовой войне, пускал под откос вражеские эшелоны. Из противотанкового ружья вывел из строя три паровоза, которые везли к фронту составы с боеприпасами, танками и живой силой гитлеровцев. С июля 1944-го — в советской армии, ефрейтор. 2 ноября в бою за безымянную высотку на территории Латвии Петр Куприянов погиб, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота. 24 марта 1945 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в Вилейке, Жодино, Минске, Полоцке, Слуцке, Смолевичах.
Улица В. Тумара.
Виктор Тумар родился в 1919 году в деревне Пелика Смолевичского района. В 1940 году был призван в ряды Красной армии. С первых дней войны мужественно сражался на фронте. Стрелок роты автоматчиков Виктор Тумар отличился в боях под румынским городом Яссы. Здесь гитлеровцы начали крупное наступление, пытаясь прорвать нашу оборону. С товарищами он вступил в неравный бой с противником, стремившимся прорваться в тыл советских войск, подбил два танка и бронетранспортер врага. В критический момент, когда фашисты ворвались в боевые порядки роты, со связкой противотанковых гранат бросился под вражеский танк. Погиб в этом бою. 13 сентября 1944 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Одна из улиц Смолевичей носит его имя.
Улица П. Машерова.
Одна из улиц агрогородка Слобода Озерицко-Слободского сельсовета, а также в микрорайоне Рябый Слуп названы в честь выдающегося политического деятеля, бывшего первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова. В годы Великой Отечественной войны он стал одним из организаторов подпольной борьбы и партизанского движения в Витебской и Вилейской областях. 15 августа 1944 года за героизм и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, удостоен звания Героя Советского Союза. Именно по инициативе Петра Машерова и при его активном содействии в 60-е годы минувшего столетия на территории Смолевичского района возведен величественный памятник освободителям нашей республики — мемориальный комплекс «Курган Славы».
Юлия ГАВРИЛЕНКО,
фото Татьяны МАТУСЕВИЧ, Виталия ПИВОВАРЧИКА,
газета «7 дней».-0-
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