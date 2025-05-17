«Повод обратиться к врачу»: почему слишком долгий сон опасен для здоровья

Врач-невролог Владимир Мартынов предупредил: сон продолжительностью более десяти часов в сутки может повысить риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти. Кроме того, такое время сна может говорить о скрытых заболеваниях, поэтому это повод для посещения врача. Чем опасен продолжительный сон и какие болезни могут к нему привести, выясняла «Вечерняя Москва».
О чем говорит долгий сон.
Сомнолог София Черкасова отметила, что сон более десяти часов может говорить об апноэ сна или о масштабном дефиците витаминов и микроэлементов, или о гипотиреозе.
— Это сами по себе опасные заболевания, которые повышают риски других болезней и сокращают продолжительность жизни, — добавила собеседница «ВМ».
Однако прямой связи между долгим сном и заболеваниями все же нет, поэтому невозможно сказать, что, например, человек в отпуске, спящий какое-то время по десять часов в сутки, имеет какие-либо риски для здоровья и жизни, заключила Черкасова.
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Когда долгий сон становится причиной для беспокойства.
Врач отделения медицины сна Алена Гаврилова добавила, что не сон виноват в проблемах со здоровьем.
— Есть такие состояния, которые сопровождаются увеличением потребности во сне, и вот именно они увеличивают риск заболеваний. В первую очередь это синдром обструктивного апноэ сна, — обратила внимание врач.
При этом состоянии у человека смыкаются дыхательные пути на уровне глотки, и за счет этого прекращается легочная вентиляция. Каждый этот эпизод — остановка дыхания, острый эпизод удушья. В результате этого человек хоть и спит, но не высыпается, потому что его сон становится неполноценным.
— И действительно это повод обратиться к врачу. Однако нужно понимать, что есть часть людей, которые просто долго спят. Физиологическая норма сна достаточно вариабельна — от 4 до 12 часов. Большинству людей нужно от шести до девяти часов сна, — рассказала эксперт.
В то же время есть люди, которым достаточно четырех-пяти часов сна. А есть и те, которым требуется от 10 до 12 часов сна.
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— При диагностике врачи смотрят на то, как человек спит всю жизнь. Если он всегда спал по 10−12 часов, то для него это норма и никаких рисков для его здоровья нет, — отметила собеседница «ВМ».
А вот если человек всегда высыпался за семь часов, а теперь ему недостаточно уже восьми, то 10−12 часов сна — это ситуация, которая вызывает настороженность и требует проведения диагностики, заключила Гаврилова.
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