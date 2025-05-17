«Повод обратиться к врачу»: почему слишком долгий сон опасен для здоровья

При этом состоянии у человека смыкаются дыхательные пути на уровне глотки, и за счет этого прекращается легочная вентиляция. Каждый этот эпизод — остановка дыхания, острый эпизод удушья. В результате этого человек хоть и спит, но не высыпается, потому что его сон становится неполноценным.