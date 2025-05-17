Какой главный козырь Лукашенко? Ветеран труда, видевшая первые его шаги, поделилась воспоминаниями

Одна из встреч с будущим Президентом была связана с его желанием пойти офицером в армию: «Он поступил уже в сельскохозяйственную академию, работал у нас в “Ударнике” (колхоз. — Прим. БЕЛТА). И надо моя подпись. Военком требовал, потому что он хочет пойти офицером, а пять мест. Вы прошли, говорю, комиссию. “Да, прошел”. Пять человек всего! Я подписала документы и говорю: “Вы навсегда уже или побудете?” А он говорит: “Ну я же еще в академии учусь”. Я говорю: “Мне жаль вас как специалиста. Вы там очень хорошо приглянулись народу, и мы вас послали в колхоз с таким наименованием — “Ударник”. Так мы бы хотели, чтобы вы у нас тут. Но страна требует, и вы туда подходите, и у вас желание… Я подпишу”.