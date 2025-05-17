Какой главный козырь Лукашенко? Ветеран труда, видевшая первые его шаги, поделилась воспоминаниями

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным козырем Президента Беларуси Александра Лукашенко является его умение говорить с самыми разными категориями людей. Своими воспоминаниями о главе государства, его первых управленческих шагах в репортаже телеканала «Первый информационный» поделилась ветеран труда, прошедшая большой жизненный путь, Вера Костенко, сообщает БЕЛТА.
«Легенда Приднепровского края, первый секретарь райкома партии Шкловского района, ударница труда, идеолог. Видела первые управленческие шаги будущего Президента», — так представили Веру Костенко журналисты.
В этом году этой известной и уважаемой жительнице Могилевщины исполнилось 90 лет. В ее жизни было и военное детство, и 50 лет трудового стажа. Пройден большой жизненный путь, накоплен огромный опыт. Становление белорусской государственности проходило на глазах Веры Костенко.
Именно она собеседовала Александра Лукашенко — педагога, как руководителя совхоза «Городец», отправляла в Москву на встречу с руководителем СССР Михаилом Горбачевым. И именно ее подпись была обязательной при зачислении Александра Лукашенко на службу в армию.
Вера Костенко и сегодня следит за работой Президента.
«У него есть один великий козырь. Очень великий. И он его всю жизнь держит при себе. И этот козырь — слово ведь ничем не заменишь — где бы он ни был, скажем, в крестьянских кругах, с военнослужащими, а особенно с журналистами. Как он умеет со всеми категориями говорить! Это умение, чего не достает многим руководителям. Но чтобы это иметь, это нужен колоссальный багаж знаний. Это надо смелость. Да еще учитывая, что должность такая, такая “рамочность”. Потому что ты не просто беседуешь. Ты вычерчиваешь различные государственные направления, характеризуешь страну, даешь экскурс, как идти дальше. Вот это дар у него», — сказала Вера Костенко.
«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести», — процитировала она известные строки поэта Вадима Шефнера.
Вера Костенко вспоминает, как Александр Лукашенко, работая в свое время в обществе «Знание», допоздна в библиотеке изучал политическую литературу: «По вечерам шел, забирал детей — Диму и Виктора — усаживал их за стол. Они листали журналы, а он работал. Я приезжаю поздно. Машину ставит водитель. И горит свет. Захожу, а это Александр Григорьевич работает с политической литературой. Это был статный, работящий человек. Красивой мужской стати».
Одна из встреч с будущим Президентом была связана с его желанием пойти офицером в армию: «Он поступил уже в сельскохозяйственную академию, работал у нас в “Ударнике” (колхоз. — Прим. БЕЛТА). И надо моя подпись. Военком требовал, потому что он хочет пойти офицером, а пять мест. Вы прошли, говорю, комиссию. “Да, прошел”. Пять человек всего! Я подписала документы и говорю: “Вы навсегда уже или побудете?” А он говорит: “Ну я же еще в академии учусь”. Я говорю: “Мне жаль вас как специалиста. Вы там очень хорошо приглянулись народу, и мы вас послали в колхоз с таким наименованием — “Ударник”. Так мы бы хотели, чтобы вы у нас тут. Но страна требует, и вы туда подходите, и у вас желание… Я подпишу”.
Вера Костенко рассказала, что порой Александр Лукашенко проявлял и весьма суровый нрав. «В работе каждый день встречались. Он, бывало, придет, как разъярится, как начнет указывать», — вспоминает она.
Но считает, что это даже плюс для тех, на кого направлена критика: «Кто тебе искренне говорит о неполадках, критику, ты должен его трижды благодарить и кланяться. Он тебя спасает этим».
/Будет дополнено/.-0-