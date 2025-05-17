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Хоценко потребовал соблюдать контроль за благоустроенными территориями

Губернатор провел оперативное совещание с главами районов Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании поставил перед руководителями муниципалитетов задачу обеспечить безупречное содержание общественных пространств, благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава региона подчеркнул необходимость поддержания в идеальном состоянии объектов, созданных благодаря президентской программе. Особое внимание он уделил качественному озеленению территорий.

«Все должно быть красиво и комфортно», — заявил Виталий Хоценко.

Кроме того, губернатор обратил внимание на важность строгого контроля за качеством строительных работ. По его словам, созданные общественные пространства должны радовать жителей не один год, а для этого необходимо исключить халатность и нарушения на этапах.

Напомним, что голосование за новые объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжается до 12 июня. Жители региона могут выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в преображении.

Ранее мы писали, что из-за проливных дождей в трех районах Омской области ввели режим ЧС.