Хоценко потребовал соблюдать контроль за благоустроенными территориями

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании поставил перед руководителями муниципалитетов задачу обеспечить безупречное содержание общественных пространств, благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Глава региона подчеркнул необходимость поддержания в идеальном состоянии объектов, созданных благодаря президентской программе. Особое внимание он уделил качественному озеленению территорий.
«Все должно быть красиво и комфортно», — заявил Виталий Хоценко.
Кроме того, губернатор обратил внимание на важность строгого контроля за качеством строительных работ. По его словам, созданные общественные пространства должны радовать жителей не один год, а для этого необходимо исключить халатность и нарушения на этапах.
Напомним, что голосование за новые объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжается до 12 июня. Жители региона могут выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в преображении.
Ранее мы писали, что из-за проливных дождей в трех районах Омской области ввели режим ЧС.