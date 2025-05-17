Обработку от горностаевой моли начали в Иркутске

Обработке подлежит более 35 тысяч деревьев и кустов, а также около 30 тысяч квадратных метров живой изгороди, сообщила пресс-служба администрации города.
Работы проводятся в скверах, парках, на общественных пространствах и вдоль автомобильных дорог. В течение нескольких дней после обработки не рекомендуется подходить к деревьям. На местах, где прошла обработка, размещают информационные таблички.
Насаждения будут обрабатывать два раза — второй раз в начале июня. А вот возле жилых домов деревья и кусты должна обрабатывать управляющая компания — за счёт жителей.