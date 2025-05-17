Красноярка Манжула рассказала, как стать блогером

Сейчас она активно работает в нише моды, бьюти и стиля, снимая ролики о модных трендах в одежде, обуви и аксессуарах. «Мне до сих пор странно отвечать на вопрос, кем ты работаешь, но да, я — блогер», — признаётся она. Рабочий день у неё начинается в 9 утра и заканчивается с заходом солнца. У блогера есть график выхода рекламных интеграций, и она сама ведёт все отчёты.