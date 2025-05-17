Красноярка Манжула рассказала, как стать блогером

В поисках своего призвания девушка решила попробовать совершенно новый подход к жизни. «Я корила себя за то, что не работаю и стою на месте», — делится она. Специалист посоветовал ей просто ничего не делать, но относиться к этому спокойно, и из этого состояния искать выход.
«Я тогда думала: я могу и петь, и танцевать, и иностранные языки знаю, но куда всё это деть…» — вспоминает она. Именно так и появилась идея создать блог, где можно было бы делиться своими талантами, снимать видео и выкладывать ролики. «Это было похоже на божественное озарение. Идея пришла сама собой», — говорит блогер.
Сейчас она активно работает в нише моды, бьюти и стиля, снимая ролики о модных трендах в одежде, обуви и аксессуарах. «Мне до сих пор странно отвечать на вопрос, кем ты работаешь, но да, я — блогер», — признаётся она. Рабочий день у неё начинается в 9 утра и заканчивается с заходом солнца. У блогера есть график выхода рекламных интеграций, и она сама ведёт все отчёты.
Большую часть времени девушка проводит в телефоне, и здесь нет нормированного графика. «Могу до двух ночи просматривать сообщения, проверять договоры, изучать тренды. Я всегда думаю о контенте и записываю идеи», — рассказывает она. Блогер понимает, что нельзя позволить себе выпасть из блога даже на день, иначе охваты упадут, а просмотров станет меньше. Однако она не считает это тягостью: «Когда дело в кайф, усталости не замечаешь».
Напомним, подросток-блогер из Красноярска пообещал сжечь паспорт ради 300 реакций в своём Telegram-канале. Им заинтересовалась полиция.