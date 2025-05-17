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В ближайшие часы Ростовскую область накроет ливень с градом

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сегодня, в субботу, 17 мая, ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с 14:00 и до конца этого дня на Дону пройдут ливни с градом, а порывы ветра составят 23 метров секунду.

Завтра, в воскресенье, 18 мая, местами по области также будет сильная гроза.

— Будьте внимательны и осторожны, при необходимости вызывайте спасателей, — напомнили ростовчанам в пресс-службе ведомства.

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