В ближайшие часы Ростовскую область накроет ливень с градом

В Ростовской области сегодня, в субботу, 17 мая, ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с 14:00 и до конца этого дня на Дону пройдут ливни с градом, а порывы ветра составят 23 метров секунду.
Завтра, в воскресенье, 18 мая, местами по области также будет сильная гроза.
— Будьте внимательны и осторожны, при необходимости вызывайте спасателей, — напомнили ростовчанам в пресс-службе ведомства.
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