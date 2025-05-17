В ближайшие часы Ростовскую область накроет ливень с градом

В Ростовской области сегодня, в субботу, 17 мая, ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с 14:00 и до конца этого дня на Дону пройдут ливни с градом, а порывы ветра составят 23 метров секунду.