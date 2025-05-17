В Лесосибирске полиция устроила рейд по мигрантам — проверено 35 человек

В Лесосибирске Красноярского края полицейские проверили 35 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Во время проверки документов сотрудники ОВД выявили 2 административных правонарушения по статье «Незаконное осуществление трудовой деятельности». В отношении 2 работодателей осуществляется проверка — выясняются обстоятельства привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности с нарушениями.
Все мигранты во время рейда также были проверены на причастность к совершению правонарушений и преступлений. Кроме того, с приезжими провели профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний.
Напомним, ранее мы публиковали материал о рейде по мигрантам в теплицах.