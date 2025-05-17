В Самаре стартовали мероприятия в рамках «Ночи музеев — 2025»

Стало известно, с каких выставок, встреч и других событий начнется масштабная культурная акция.
17 мая в столице губернии пройдет ряд мероприятий. Но первые должны были запустить в 12:00. Например, в Центральной городской детской библиотеке на Аэродромной, 16а запланированы фотовыставка «Истории Победы» и спектакль «Петрушка Ра-та-туй» (0+).
А в Доме-музее имени Фрунзе хотели открыть выставки, посвященные военной медицине, авиэскадрилье «Нормандия-Неман» и Д. Ф. Устинову.
Позже в 13:00 на Аэродромной для гостей организуют виртуальное путешествие по самарским музеям и мастер-класс «Яркие краски Победы» (6+). В это же время в Музее Эльдара Рязанова стартует открытая дневная программа в сквере:
Показ мультиков от «Союзмультфильма» (6+);мастер-классы от арт-студии «Страна чудес»;лекция «Подвиг с камерой в руках» (12+);концерт квартета Андрея Беспалова (0+).
Подробнее с расписанием мероприятий на 17 мая можно ознакомиться в нашем материале.
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