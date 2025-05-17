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Из Ростова в Турцию теперь можно доехать за шесть тысяч рублей

Из Ростова до Турции пустили автобусные маршруты.

Из донской столицы стартовали регулярные рейсы в популярные города Турции, сообщается на сайте автовокзала. Автобусы отправляются три раза в неделю и следуют через Грузию, делая остановку в Батуми, а затем направляются в такие турецкие города, как Трабзон, Самсун, Анкара, Бурса, Стамбул, Аланья, Анамур, Мерсин, Силифке и Анталья.

Современные автобусы оборудованы Wi-Fi, зарядными устройствами и удобными креслами. В пути пассажиры могут бесплатно выпить кофе и чай.

— Перевозки осуществляют надежные транспортные предприятия, — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на всех автовокзалах Ростовской области. Специалисты помогут выбрать оптимальный маршрут или пересадку и оформить билет до Турции. Стоимость проезда из Ростова в Бурсу начинается от шести тысяч рублей.

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