Из Ростова в Турцию теперь можно доехать за шесть тысяч рублей

Из донской столицы стартовали регулярные рейсы в популярные города Турции, сообщается на сайте автовокзала. Автобусы отправляются три раза в неделю и следуют через Грузию, делая остановку в Батуми, а затем направляются в такие турецкие города, как Трабзон, Самсун, Анкара, Бурса, Стамбул, Аланья, Анамур, Мерсин, Силифке и Анталья.