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Самарские «Крылья Советов» попали в топ-8 команд по очкам в Кубке России

Стало известно, какие отечественные клубы успешно выступают в этом турнире.

Стало известно, какие отечественные клубы успешно выступают в этом турнире.

«Крылья Советов» за всю историю Кубка России набрали 156 очков в 104 матчах. «Зелено-бело-синие» победили в 48 встречах, сыграли вничью в 13 и потерпели 43 поражения. Это восьмой показатель среди остальных команд.

Тольяттинского «Акрона» нет в первой двадцатке. В тройку лидеров вошли петербургский «Зенит» (262 очка), московские «Локомотив» (262) и ЦСКА (302), сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU».

Недавно в «Ростехе» заявили, что волжане не пытаются погасить долг перед дочерним предприятием российской корпорации почти в миллиард рублей.

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