Самарские «Крылья Советов» попали в топ-8 команд по очкам в Кубке России

Стало известно, какие отечественные клубы успешно выступают в этом турнире.
«Крылья Советов» за всю историю Кубка России набрали 156 очков в 104 матчах. «Зелено-бело-синие» победили в 48 встречах, сыграли вничью в 13 и потерпели 43 поражения. Это восьмой показатель среди остальных команд.
Недавно в «Ростехе» заявили, что волжане не пытаются погасить долг перед дочерним предприятием российской корпорации почти в миллиард рублей.
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