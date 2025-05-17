Магнитная буря класса G2 началась в субботу на Земле

«После полуночи вызванное им (солнечным ветром. — Прим. БЕЛТА) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — написал Михаил Леус.

