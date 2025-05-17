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Магнитная буря класса G2 началась в субботу на Земле

«После полуночи вызванное им (солнечным ветром. — Прим. БЕЛТА) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — написал Михаил Леус.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магнитная буря класса G2, которая оценивается как средняя, началась в субботу на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, информирует ТАСС.

«После полуночи вызванное им (солнечным ветром. — Прим. БЕЛТА) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — написал Михаил Леус.

По прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и будет находиться преимущественно на слабом уровне G1. Она продлится до понедельника включительно, подчеркнул ведущий специалист.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщала, что магнитные бури ожидаются на Земле в выходные из-за крупной корональной дыры на Солнце. -0-